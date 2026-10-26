В Украине предлагают ввести новую модель мобилизации, при которой предприятия смогут полностью бронировать работников, но взамен будут брать на себя обязательства обеспечивать прогнозируемое пополнение войск.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время 12-го Киевского международного экономического форума 26 октября.

Бронирование сотрудников в обмен на мобилизационные обязательства: что известно

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украине нужно разработать новую систему взаимодействия государства и бизнеса, которая позволит предприятиям сохранять сотрудников и одновременно обеспечивать потребности армии.

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По его словам, одним из возможных решений является модель, при которой предприятия получат право на полное бронирование персонала, если будут добровольно и регулярно привлекать определенную часть работников к военной службе.

Такой подход, по мнению премьера, позволил бы сделать мобилизацию более предсказуемой и уменьшить необходимость поиска военнообязанных на улицах.

— Нам нужно вместе придумать новую социальную модель, когда пусть все будут забронированы, но предприятия будут обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в армию. Это идеалистическая модель. Если бы удалось найти такое решение, то не пришлось бы искать людей на улицах, — заявил Корецкий.

Он подчеркнул, что ответственность за выполнение таких обязательств могли бы взять на себя владельцы предприятий, руководители и менеджеры.

Премьер назвал предложенный подход новым общественным договором, который нужно разрабатывать вместе с представителями бизнеса.

По словам Корецкого, до 1 декабря правительство должно подготовить соответствующую модель. Для ее обсуждения он также анонсировал встречу с предпринимателями.

Как изменится бронирование работников в Украине

Корецкий также объяснил, что правительство планирует отделить важность предприятий для государства от экономических показателей, которые сейчас используются для получения права на бронирование.

По его словам, высокие зарплаты и отсутствие налоговой задолженности не всегда означают, что предприятие критически важно для страны.

К таким отраслям премьер отнес энергетику, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальные услуги, продовольственное обеспечение, аптеки и логистику.

В то же время Корецкий обратил внимание на случаи, когда предприятия получают право на бронирование большого количества работников, хотя их фактический вклад в критически важные отрасли незначителен.

В качестве примера он привел условные предприятия, которые производят всего несколько дронов, но бронируют сотни людей.

По словам премьера, пересмотр правил должен ограничить такие злоупотребления, не создавая угроз для работы экономики.

Корецкий заверил, что работникам энергетики и оборонно-промышленного комплекса не стоит волноваться из-за запланированных изменений.

По его прогнозу, после пересмотра системы более 90–95% работников предприятий этих отраслей будут перезабронированы.

В то же время правительство уже подготовило изменения, которые предусматривают снижение максимального уровня бронирования для энергетики и оборонной промышленности со 100% до 95%.

Если предприятию для бесперебойной работы нужно забронировать больше сотрудников, оно сможет обратиться с соответствующим обоснованием в специальный Координационный центр.

Кроме того, предусмотрен пересмотр отраслевых и региональных критериев критичности предприятий и проверка возможных злоупотреблений.

Премьер-министр объяснил необходимость новых правил потребностью обеспечить пополнение войск и создать более понятные условия для ротации военнослужащих.

Он подчеркнул, что действующие изменения сами по себе не обеспечат существенного улучшения мобилизации, но должны остановить рост числа необоснованных бронирований.

Корецкий также призвал учитывать возможное усиление мобилизации в России, масштабы которой, по его предположению, могут составить от 300 до 500 тыс. человек.

По его мнению, если Украина не подготовится к такому сценарию заранее, государству снова придется принимать непопулярные решения.

— Тогда речь уже пойдет не о бронировании, не о процентах. На карту поставлено выживание государства, и поэтому нужно это учитывать, — заявил премьер.

Он также сообщил, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении ответственности за уклонение от военной службы.

Напомним, что 23 октября Кабинет министров завершил подготовку изменений в систему бронирования работников.

Правительство планирует отделить критичность предприятий от их экономических показателей, пересмотреть отраслевые и региональные критерии бронирования и усилить проверки возможных злоупотреблений.