Премьер-министр Молдовы Василе Тофан 26 октября прибыл в Киев с рабочим визитом. Вместе с ним приехали еще три министра. В программе пребывания – переговоры с руководством Украины и участие в Киевском международном экономическом форуме.

Об этом сообщает издание NewsMaker со ссылкой на правительство Молдовы.

Визит премьера Молдовы в Киев 26 октября

Вместе с Василе Тофаном в Украину приехали министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр обороны Анатолий Носатый и министр энергетики Дорин Жунгиету.

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В Киеве Василе Тофан проведет встречу с премьер-министром Украины Сергеем Корецким. Стороны намерены обсудить укрепление двусторонних отношений, развитие экономического и торгового сотрудничества, региональную безопасность и европейскую интеграцию обоих государств.

После переговоров главы правительств выступят с совместными заявлениями для печати.

Также премьеры почтит память погибших украинских военных и возложат цветы к Стене памяти защитников Украины.

Встречи с Зеленским и Стефанчуком

Программа рабочего визита предусматривает переговоры Василе Тофана с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также встречу с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Отдельное внимание в ходе переговоров в Киеве уделят экономическому сотрудничеству. Тофан вместе с Сергеем Корецким примет участие в Киевском международном экономическом форуме, посвященном инвестиционным возможностям и развитию экономического партнерства.

Также премьер Молдавии встретится с представителями бизнеса. Стороны намерены обсудить расширение торговых связей и дальнейшее развитие экономического партнерства между Украиной и Молдовой.

В августе сообщалось, что стоимость транзита украинских грузов по железной дороге по территории Молдовы снижена на 50%. Льготы будут действовать с 10 августа по конец 2026 года.

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