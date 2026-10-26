Премьер Молдовы Василе Тофан прибыл в Киев: что в программе визита
- Премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл в Киев с рабочим визитом.
- Запланированы встречи с президентом, председателями парламента и правительства.
- Тофан также примет участие в Киевском международном экономическом форуме.
Премьер-министр Молдовы Василе Тофан 26 октября прибыл в Киев с рабочим визитом. Вместе с ним приехали еще три министра. В программе пребывания – переговоры с руководством Украины и участие в Киевском международном экономическом форуме.
Об этом сообщает издание NewsMaker со ссылкой на правительство Молдовы.
Визит премьера Молдовы в Киев 26 октября
Вместе с Василе Тофаном в Украину приехали министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, министр обороны Анатолий Носатый и министр энергетики Дорин Жунгиету.
В Киеве Василе Тофан проведет встречу с премьер-министром Украины Сергеем Корецким. Стороны намерены обсудить укрепление двусторонних отношений, развитие экономического и торгового сотрудничества, региональную безопасность и европейскую интеграцию обоих государств.
После переговоров главы правительств выступят с совместными заявлениями для печати.
Также премьеры почтит память погибших украинских военных и возложат цветы к Стене памяти защитников Украины.
Встречи с Зеленским и Стефанчуком
Программа рабочего визита предусматривает переговоры Василе Тофана с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также встречу с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Отдельное внимание в ходе переговоров в Киеве уделят экономическому сотрудничеству. Тофан вместе с Сергеем Корецким примет участие в Киевском международном экономическом форуме, посвященном инвестиционным возможностям и развитию экономического партнерства.
Также премьер Молдавии встретится с представителями бизнеса. Стороны намерены обсудить расширение торговых связей и дальнейшее развитие экономического партнерства между Украиной и Молдовой.
В августе сообщалось, что стоимость транзита украинских грузов по железной дороге по территории Молдовы снижена на 50%. Льготы будут действовать с 10 августа по конец 2026 года.