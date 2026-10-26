Согласие российского диктатора Владимира Путина на возобновление мирных переговоров может быть связано с договоренностями между Вашингтоном и Москвой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ведущей Алле Мазур в эфире общенационального телемарафона Єдині новини.

Зеленский о том, почему Путин изменил позицию по поводу переговоров

Президент Украины заявил, что пока не знает, что именно повлияло на решение Владимира Путина согласиться на возможное возобновление мирных переговоров.

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В то же время Зеленский предположил, что причиной могли стать определенные договоренности между США и Россией, о которых украинской стороне неизвестно.

— Что повлияло? Не могу сказать. Может, есть какие-то договоренности между Америкой и Россией, о которых мне неизвестно, — отметил президент.

При этом Зеленский призвал не делать поспешных выводов о возможном возобновлении переговорного процесса.

По его словам, сама готовность Кремля к переговорам еще не значит, что встреча действительно состоится.

— Ну давайте посмотрим, состоится ли это, ладно? Ну, давайте будем прагматичными. Говорить о результате нужно не до, а после самой встречи, — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что на проведение переговоров могут повлиять дальнейшие события на Ближнем Востоке.

Почему санкции против России нельзя отменять перед переговорами

На фоне возможной встречи лидеров Украины, США и России Владимир Зеленский предостерег Вашингтон от преждевременной отмены санкций против Москвы.

Президент подчеркнул, что ограничения вводили из-за российской агрессии, а не для того, чтобы Кремль согласился сесть за стол переговоров.

— Я хотел бы сказать американцам, что не хотел бы, чтобы на встрече трех лидеров, когда она состоится — а это, без сомнения, должно произойти, — мы подошли к ней, сняв все санкции с Российской Федерации. Это важный момент. Санкции вводились из-за агрессии, а не ради возможности поговорить, — заявил Зеленский.

Глава государства пояснил, что Россия может добиться отмены ограничений в обмен на участие в трехсторонних переговорах. Однако это не гарантирует ни прекращения боевых действий, ни достижения мирного соглашения.

В таком случае, по словам Зеленского, Украина и ее партнеры рискуют лишиться одного из главных инструментов давления на Кремль.

— Оказавшись без санкций и в диалоге в трехстороннем формате, ты можешь оказаться в ситуации, когда совершенно непонятно, что будет дальше, а санкции уже сняты, — отметил президент.

Он также обратил внимание на то, насколько сложно будет вновь ввести масштабные международные ограничения, если переговоры не принесут результата.

Зеленский напомнил, что после начала полномасштабного вторжения Украине и ее партнерам потребовались значительные усилия, чтобы объединить страны вокруг санкционного давления на Россию.

— А у кого хватит сил, которые были у нас в начале войны, чтобы ввести все санкции снова, чтобы так объединить людей, чтобы получилось 20 с лишним пакетов по всему миру. И поэтому я к этому отношусь очень осторожно, — пояснил он.

По мнению президента, отмена санкций должна быть связана с окончанием войны, дипломатическим урегулированием, восстановлением украинских территорий и предоставлением Украине гарантий безопасности, а не только с готовностью России к переговорам.

Ранее в Кремле заявили о готовности возобновить трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией после 4 ноября. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Москва готова вернуться к переговорному процессу после Дня народного единства, который отмечают в РФ.

Он также утверждал, что Россия якобы планировала возобновить переговоры после сентябрьских выборов в Госдуму, однако обвинил Украину в срыве договоренностей.