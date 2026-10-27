В ночь против 27 октября российские войска продолжили атаковать украинские города. В Киеве после ракетных ударов повреждены жилые дома, общежития и медицинские учреждения. Также россияне попали в Южный мост, из-за чего в столице перекрыли движение транспорта и изменили график работы метро.

В Харькове ракетный удар пришелся на Новобаварский район, где повреждены жилые дома и детский сад. В Днепропетровской области россияне более 40 раз атаковали пять районов, а в Черниговской области под обстрелом оказался частный сектор.

В то же время во временно оккупированных Олешках началась гуманитарная миссия по спасению мирных жителей. Кроме того, Кабмин обновил правила отсрочки призыва военнообязанных, а президент ввел в действие решение СНБО о круговой обороне украинских городов.

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Об этих и других событиях ночи и утра 27 октября — читай в дайджесте.

Ракетная атака на Киев

Вечером 26 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Больше всего пострадали Деснянский и Днепровский районы столицы.

По данным прокуратуры, в результате вечерней атаки погибла 46-летняя женщина, еще 13 человек получили ранения и другие травмы. Среди пострадавших — жители студенческого общежития, двое медиков, а также люди, которые находились в машинах и в парке.

Повреждены как минимум 12 многоэтажек, корпус университета, общежития, бизнес-центр, медицинские учреждения, торгово-развлекательный центр, АЗС и станция метро.

По данным ГСЧС, в общей сложности в результате атак на Киев вечером 26 и утром 27 октября погиб один человек, еще 15 пострадали.

Удар по Южному мосту и изменения в работе транспорта

Утром 27 октября российские войска снова атаковали Киев. В Подольском районе зафиксировали попадания в административное здание и два нежилых сооружения.

Также россияне попали в Южный мост, повредив инфраструктуру метро. Движение по мосту полностью перекрыли в обоих направлениях.

Из-за повреждений зеленая линия метро работает только на участке Сирец — Выдубичи. Движение между станциями Осокорки и Красный хутор временно приостановлено. Красная линия работает между Академгородком и Лесной.

Для перевозки пассажиров столичные власти увеличили количество автобусов. Маршруты №22 и №91 временно перенаправили через Дарницкий мост.

Ракетный удар по Харькову

Российские войска нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова.

В результате атаки погибли два человека. Еще четверо пострадали — мужчины 61 и 77 лет, 60-летняя женщина и 17-летняя девушка.

Повреждены десять гаражей, четыре частных домовладения, четыре многоквартирных дома и здание детского сада.

После удара загорелись два автомобиля и нежилое здание. Спасатели потушили пожары, работы по устранению последствий атаки продолжаются.

Атаки на Днепропетровскую область

В течение ночи российские войска более 40 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. Пострадали три человека.

В Синельниковском районе после ударов горели многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

В Никопольском и Павлоградском районах пожары возникли в частном жилом секторе.

В Днепре и Каменском районе повреждены объекты инфраструктуры. Все пожары спасатели потушили.

Обстрелы Черниговской области

В результате российских ударов по Черниговской области пострадали шесть человек, среди них 12-летний ребенок.

В Корюковском районе после обстрелов загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. Там получили травмы четверо человек, в том числе ребенок.

Еще двое людей пострадали в Новгород-Северском районе. Российский удар вызвал пожар на территории частного домовладения.

Спасатели потушили все возгорания.

Гуманитарная миссия в Олешках

27 октября во временно оккупированных Олешках Херсонской области началась гуманитарная миссия по спасению мирных жителей.

Как сообщил Кирилл Буданов, для проведения операции стороны договорились о двустороннем прекращении огня. Главная цель — обеспечить безопасность людей, оставшихся в городе, и участников гуманитарной миссии.

Координацией процесса занимается уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который отправился на место проведения операции.

По словам пресс-секретаря 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Павла Дрогаля, по состоянию на 09:00 российские военные соблюдали договоренности о прекращении огня. Украинские силы продолжают контролировать ситуацию.

Новые правила призыва работников

Кабмин обнародовал постановление №1328 от 23 октября, которое меняет правила призыва военнообязанных работников.

Документ обновляет критерии определения критически важных предприятий. Государственные органы должны в течение десяти дней после вступления постановления в силу пересмотреть соответствующие требования.

Для определенных предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов установлен общий лимит призыва — до 95% военнообязанных работников. Превышение допустимо по отдельному решению Минобороны или Минэнерго.

Для других критически важных предприятий предусмотрена возможность увеличения объемов призыва свыше 50%.

При этом ранее принятые решения о критичности предприятий автоматически не отменяются. Они останутся в силе в течение определенного срока, если их не пересмотрят по новым критериям.

Решение СНБО о круговой обороне городов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении защиты украинских городов.

Соответствующий указ №1067/2026 предусматривает сооружение инженерных заграждений и развитие оборонной инфраструктуры для организации круговой обороны населенных пунктов.

Детали реализации решения остаются засекреченными. Приложение к указу имеет гриф Для служебного пользования, поэтому перечень городов, типы оборонительных сооружений и сроки выполнения работ не обнародуются.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 707-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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