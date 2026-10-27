Иностранным военным продлили срок оформления вида на жительство в Украине
- Срок оформления вида на временное проживание для иностранных военных увеличили с шести месяцев до года.
- Соответствующий закон сегодня приняла Верховная Рада, его поддержали 282 народных депутата.
Верховная Рада во вторник, 27 октября, приняла закон, который продлевает с шести месяцев до одного года срок обращения за видом на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Украине.
Иностранным военным продлили срок оформления вида на жительство
За законопроект №16094 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оснований пребывания в Украине военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства проголосовали 282 народных депутата, говорится в сообщении Верховной Рады.
Как отметили в Министерстве обороны, изменения помогут военнослужащим, которые из-за базовой подготовки и выполнения боевых задач не всегда могут вовремя обратиться в миграционную службу.
— Год вместо шести месяцев для обращения за видом на жительство для тех, кто заключил контракт до мая 2026 года, — говорится в сообщении.
Закон также предусматривает следующие изменения:
- новые контрактники получат право законно находиться в Украине с момента подписания контракта до оформления вида на жительство, но не более трех месяцев;
- военнослужащие, которые подписали контракт после 10 мая 2026 года и не подали вовремя документы на вид на жительство, смогут оставаться в Украине на законных основаниях до 10 мая 2027 года, чтобы оформить документ;
- военные, которые завершили службу, не получив вида на жительство, получат три месяца для урегулирования своего правового статуса в Украине.
Новые правила касаются иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.
Закон передан на подпись президенту Украины. Он вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Напомним, в июле Кабмин утвердил единые правила сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, которые добровольно желают присоединиться к защите Украины.
Правительство утвердило порядок организации логистики для иностранных добровольцев — от прибытия в Украину до подписания контракта на военную службу.