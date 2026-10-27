Верховная Рада во вторник, 27 октября, приняла закон, который продлевает с шести месяцев до одного года срок обращения за видом на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Украине.

Иностранным военным продлили срок оформления вида на жительство

За законопроект №16094 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оснований пребывания в Украине военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства проголосовали 282 народных депутата, говорится в сообщении Верховной Рады.

Как отметили в Министерстве обороны, изменения помогут военнослужащим, которые из-за базовой подготовки и выполнения боевых задач не всегда могут вовремя обратиться в миграционную службу.

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— Год вместо шести месяцев для обращения за видом на жительство для тех, кто заключил контракт до мая 2026 года, — говорится в сообщении.

Закон также предусматривает следующие изменения:

новые контрактники получат право законно находиться в Украине с момента подписания контракта до оформления вида на жительство, но не более трех месяцев;

военнослужащие, которые подписали контракт после 10 мая 2026 года и не подали вовремя документы на вид на жительство, смогут оставаться в Украине на законных основаниях до 10 мая 2027 года, чтобы оформить документ;

военные, которые завершили службу, не получив вида на жительство, получат три месяца для урегулирования своего правового статуса в Украине.

Новые правила касаются иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.

Закон передан на подпись президенту Украины. Он вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, в июле Кабмин утвердил единые правила сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, которые добровольно желают присоединиться к защите Украины.

Правительство утвердило порядок организации логистики для иностранных добровольцев — от прибытия в Украину до подписания контракта на военную службу.

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