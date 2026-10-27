Хмельницкий расположен в западной части Украины, где в конце октября уже ощущается осеннее похолодание. По прогнозу Хмельницкого областного центра по гидрометеорологии, 27 октября ночью в городе будет +6…+8 °C, а днем +11…+13 °C.

Факты ICTV рассказывают, когда включат отопление в Хмельницком, с какой даты начнут подавать тепло в жилые дома и какие правила определяют начало отопительного периода.

Хмельницкий: когда включат отопление в городе

Из-за снижения среднесуточной температуры и прогнозируемого дальнейшего похолодания городской голова Александр Симчишин подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Хмельницком в 2026-2027 годах.

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Согласно распоряжению городского головы № 275-р от 27 октября 2026 года, отопление в Хмельницком начнут включать поэтапно с 28 октября. Решение касается жилых домов и других потребителей.

Департамент инфраструктуры города и коммунальное предприятие Хмельницктеплокоммунэнерго должны организовать запуск систем отопления. На период включения котельных и тепловых сетей предусмотрена круглосуточная работа обслуживающего персонала.

Предприятиям и организациям, на балансе которых находится жилой фонд, также рекомендовали поэтапно подключать отопление в домах и обеспечить круглосуточное дежурство работников на время запуска систем.

Когда начинается отопительный сезон в Хмельницком в 2026 году: что предусматривают правила

Распоряжение городского головы ссылается, в частности, на Правила подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду, утвержденные совместным приказом № 620/378, и Правила предоставления услуги по снабжению тепловой энергией, утвержденные постановлением Кабмина № 830.

Согласно пункту 8 Правил, утвержденных постановлением № 830, отопительный период начинается не позднее, чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °C или ниже. Завершается он не ранее, чем когда в течение трех суток этот показатель превышает +8 °C.

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