Украине, вероятно, придется вернуться к практике светомаскировки, если Россия начнет массово использовать автономную оптическую навигационную систему Сусанин на реактивных ударных дронах Герань-5 и других средствах воздушного нападения.

Об этом сообщил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный как Флэш.

В Украине могут снова ввести светомаскировку

По словам Бескрестнова, в начале полномасштабного российского вторжения украинцы прибегали к светомаскированию преимущественно из-за страха и недостаточного понимания угроз. Однако теперь возвращение к таким мерам может быть обусловлено реальной военной необходимостью.

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Специалист предположил, что в случае массового применения Россией модуля оптической навигации Сусанин на беспилотниках Герань-5, других дронах или ракетах во время ночных атак Украине придется пересмотреть подходы к светомаскировке.

Особое внимание, по его мнению, следует уделить освещению автомобильных дорог и отдельных участков трасс.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска начали применять модернизированные реактивные беспилотники Герань-5, получившие обновленную систему навигации и измененную конструкцию фюзеляжа.

По информации мониторингового канала Полковник ГШ, модификация Герань-5 К5 оснащена оптико-электронной системой DSMAC, позволяющей ориентироваться по эталонным изображениям земной поверхности. Подобный принцип навигации используется в российских крылатых ракетах Х-101.

Кроме того, модернизированная версия беспилотника имеет более высокую скорость по сравнению с Геранем-4 и базовой Гераней-5. Поэтому во время полета такие дроны нередко ошибочно идентифицируют как ракеты типа Дань-Т.

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