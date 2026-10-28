Люди, которые работают во вредных или опасных условиях, имеют право на повышенную оплату труда. В 2026 году доплата может составлять от 4% до 24% тарифной ставки или должностного оклада. Конкретный размер зависит от условий работы и результатов аттестации рабочего места.

Кому устанавливают доплату за вредные условия труда, как ее рассчитывают и какие документы регулируют эти выплаты — разбирались Факты ICTV.

Есть ли доплата за вредные условия труда в Украине

Как рассказали в Минэкономики, статья 100 Кодекса законов о труде Украины предусматривает повышенную оплату за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях, а также за работу с повышенным риском для здоровья.

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Однако доплату начисляют не всем работникам определенной профессии. Важно, какие именно работы выполняет человек и подтверждены ли вредные условия на его рабочем месте.

Как объясняет Госслужба по вопросам труда в разъяснении, опубликованном Федерацией профсоюзов Украины, право на доплату определяют по результатам аттестации рабочих мест. Также учитывают отраслевые перечни работ, для которых предусмотрена повышенная оплата. Доплаты устанавливают, если вредные производственные факторы невозможно устранить.

Какая доплата за вредные условия труда в 2026 году

Размер доплаты зависит от степени тяжести и вредности условий труда.

Тяжелые и вредные условия труда:

4% тарифной ставки или должностного оклада;

8% тарифной ставки или должностного оклада;

12% тарифной ставки или должностного оклада.

Особо тяжелые и особо вредные условия труда:

16% тарифной ставки или должностного оклада;

20% тарифной ставки или должностного оклада;

24% тарифной ставки или должностного оклада.

Такие размеры предусмотрены Типовым положением об оценке условий труда и применении отраслевых перечней работ, утвержденным постановлением №387/22-78. Его применяют в Украине в соответствии с постановлением №1545-XII в части, не противоречащей украинскому законодательству.

Максимальная доплата в размере 24% предусмотрена не для всех работников с вредными условиями труда. Ее размер определяют в зависимости от результатов аттестации и характера работы.

Например, если должностной оклад составляет 15 000 грн, а доплата — 8%, то за полностью отработанный в соответствующих условиях период работник получит дополнительно 1 200 грн. Если он работал в таких условиях только часть рабочего времени, доплату рассчитают пропорционально фактически отработанному времени.

Доплата за вредные условия труда: кому начисляют

Право на доплату имеют работники, которые выполняют работы с вредными или тяжелыми условиями, предусмотренные соответствующими отраслевыми перечнями, а условия на их рабочих местах подтверждены аттестацией.

Для этого недостаточно работать на заводе, в мастерской или на производстве. Учитывают конкретные производственные факторы, оборудование, материалы и характер работы.

Порядок проведения аттестации рабочих мест утвержден постановлением №442. По общему правилу аттестацию проводят не реже одного раза в пять лет. Конкретные сроки определяют на предприятии с учетом требований законодательства.

Во время военного положения действуют отдельные правила. Постановление Кабмина №660 позволяет в предусмотренных им случаях перенести аттестацию, срок которой наступил во время военного положения, на период до шести месяцев после его прекращения или отмены.

Однако такое решение работодатель должен согласовать с профсоюзом. На вновь созданных рабочих местах аттестация необходима для подтверждения права на льготы и компенсации.

Как начисляют доплату за вредные условия труда

Доплату начисляют за фактически отработанное время во вредных условиях. Это предусмотрено пунктом 1.7 Типового положения №387/22-78.

Поэтому в расчет не включают время, когда работник фактически не выполнял работу в таких условиях. В частности, речь идет о периодах отпуска, больничного, официально оформленного простоя или перевода на другую работу, не предполагающую воздействия соответствующих вредных факторов. Также не учитывают обеденный перерыв, если работник может использовать его по своему усмотрению.

Конкретные условия и размеры доплат определяют с учетом законодательства, отраслевых соглашений и коллективного договора. Работодатель также может предусмотреть дополнительные гарантии и выплаты. Однако это не отменяет обязанности соблюдать установленные законодательством нормы.

Какие льготы предусмотрены за вредные условия труда

Доплата — не единственная гарантия для работников, которые трудятся во вредных условиях. В зависимости от характера работы и предусмотренных законодательством оснований они также могут иметь право на:

дополнительный оплачиваемый отпуск;

сокращенную продолжительность рабочего времени;

бесплатное обеспечение молоком или другими равноценными продуктами;

лечебно-профилактическое питание для соответствующих категорий работников;

пенсию по возрасту на льготных условиях, если выполнены установленные требования.

Эти гарантии не предоставляют всем работникам одновременно. Право на каждую из них зависит от конкретной работы.

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