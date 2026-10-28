В Херсоне второй день контролируют соблюдение режима прекращения огня, который начался 27 октября.

По состоянию на 12:00, украинская и российская стороны полностью выполняют достигнутые договоренности.

Режим тишины в Херсоне: что известно

Омбудсман и руководитель переговорной группы с украинской стороны Дмитрий Лубинец сообщил, что его представитель Василий Донец пообщался с местными жителями.

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По его словам, жители Херсонщины больше всего стремятся к миру и просят продолжать усилия, направленные на прекращение боевых действий.

Благодаря режиму тишины ситуация в Херсоне заметно поменялась. В городе, длительное время подверженном постоянным российским обстрелам, стало больше людей на улицах, постепенно восстанавливается повседневная жизнь. Местные жители получили возможность спокойно гулять и проводить время под открытым небом.

Напомним, что режим прекращения огня вступил в силу 27 октября в 03:00 по киевскому времени и должен продлиться до 1 ноября, 22:59.

Договоренности призваны обеспечить проведение гуманитарной миссии, которую украинская сторона осуществляет совместно с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Руководитель украинской переговорной группы заверил, что будет оперативно информировать общественность и журналистов о ходе гуманитарной миссии и выполнении договоренностей.

Он также подчеркнул, что главной целью переговоров и дипломатических усилий остается сохранение человеческих жизней, обеспечение безопасности и мирного будущего.

Фото: Дмитрий Лубинец

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