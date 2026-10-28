Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 28 октября 2026 – ситуация на фронте
К концу минувших суток на фронте произошло 178 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар и 46 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 5942 дрона-камикадзе и произвел 1563 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 28 октября 2026
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Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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