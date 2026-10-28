К концу минувших суток на фронте произошло 178 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар и 46 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 5942 дрона-камикадзе и произвел 1563 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 28 октября 2026

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Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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