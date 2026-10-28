Компенсация за трудоустройство ВПЛ — государственная помощь, предоставляемая работодателям, которые нанимают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Данное финансовое поощрение введено для поддержки трудоустройства этой категории населения. Суть компенсации заключается в возмещении работодателю части расходов на оплату труда трудоустроенных ВПЛ, что способствует их социальной и экономической интеграции.

Кто может получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ, какой размер предоставляется и как это правильно сделать в 2026 году — читайте на Факты ICTV.

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Что такое компенсация за трудоустройство ВПЛ и кто может ее получить

Работодатель может получить финансовую поддержку со стороны государства через Фонд общеобязательного государственного социального страхования в случае официального трудоустройства внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Компенсация предусмотрена за каждого работника, принятого на работу по срочному, бессрочному трудовому договору или по совместительству. Помощь предоставляется даже в тех случаях, когда статус ВПЛ был оформлен после начала трудовых отношений.

Срок выплат — до трех месяцев, а для лиц с инвалидностью — до шести месяцев.

Размер помощи равен минимальной заработной плате, то есть 8 647 грн, а если работник работает часть месяца — рассчитывается пропорционально.

Помощь могут получить:

юридические лица;

физические лица-предприниматели (ФЛП), которые выступают в качестве работодателей.

Компенсация не предоставляется:

бюджетным организациям (кроме тех, которые предоставляют социальные услуги);

фондам общеобязательного государственного социального страхования.

Компенсация за трудоустройство ВПЛ: что известно об изменениях

Вступили в силу изменения в два порядка, касающиеся трудоустройства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и учета безработных.

В частности, ранее, чтобы получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ, работодателю необходимо было предоставить один из медицинских документов — форму № 080/о или № 157/-1/о.

Сейчас эта обязанность отменена. Для получения компенсации достаточно подать общую информацию об инвалидности.

Как получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ

Чтобы получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ, работодатель должен заключить трудовой договор (в частности по совместительству), гиг-контракт с ВПЛ и подать соответствующее заявление через приложение Дія или через центр занятости по месту ведения хозяйственной деятельности вместе с пакетом необходимых документов.

Чтобы подать документы и получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ в 2026 году через портал Дія необходимо выполнить следующие действия:

Войдите или зарегистрируйтесь в кабинете гражданина на сайте Дія с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Система автоматически проверит, есть ли вы в списке получателей выплат Пенсионного фонда Украины.

После успешной идентификации выберите период, за который хотите подать заявку на компенсацию.

Внесите данные о трудоустроенном внутренне перемещенном лице. Портал проверит наличие лица в реестре внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Обратите внимание! Если подаете заявку за второй или последующие месяцы, необходимо дополнительно подтвердить, что лицо до сих пор работает.

Если ранее заявка за предыдущий месяц подавалась в центр занятости, нужно указать это, ответив на соответствующий вопрос. Далее повторно введите информацию о работнике и подтвердите, что он до сих пор трудоустроен.

Внесите банковские реквизиты, на которые будут зачислены средства. После этого система автоматически сформирует заявление.

Подпишите заявление электронной подписью. После подписания оно будет автоматически отправлено в соответствующий орган.

После рассмотрения заявления, средства на оплату труда за трудоустройство ВПЛ поступают на указанный расчетный счет.

Напоминаем, что размер компенсации за трудоустройство ВПЛ составляет одну минимальную заработную плату или ее часть, если работник работал неполный месяц.

Срок обработки документов — один рабочий день. Стоимость — бесплатно.

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