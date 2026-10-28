Конотоп Сумской области пятые сутки остается без электроэнергии после российской атаки. Правительство поручило срочно принять меры для обеспечения работы критической инфраструктуры. В Укрэнерго обещают вернуть свет до конца суток.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в среду, 28 октября.

Конотоп – пятые сутки без света

Сергей Корецкий провел разговор с городским головой Конотопа Артемом Семенихиным, во время которого обсудили ситуацию с электроснабжением в городе.

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— После российской атаки на объект энергетической инфраструктуры город пятые сутки без света. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках питания, развернуты пункты несокрушимости, — отметил Корецкий.

Премьер-министр поручил Министерству энергетики и Укрэнерго срочно выяснить обстоятельства ситуации и в кратчайшие сроки восстановить подачу электроэнергии.

В Укрэнерго обещают свет до конца суток

В Конотопе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после российского обстрела, сообщили в Укрэнерго.

По ожиданиям энергетиков, до конца суток электроэнергию должны вернуть всем потребителям.

— Однако на первом этапе из-за ограничений сети подача напряжения будет осуществляться поочередно, — добавили в Укрэнерго.

В компании сообщили, что энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы и принимают дополнительные меры, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям города.

Представители Министерства энергетики, Укрэнерго, руководство Сумской ОВА, городской глава Конотопа и руководство облэнерго совместно координируют дальнейшие действия.

— Последствия обстрела требуют сложных технических решений. При этом есть четкое понимание необходимых шагов, а все задействованные службы сосредоточены на их скорейшем выполнении, — добавили в Укрэнерго.

Напомним, в ночь на 24 октября российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по Конотопской громаде. Под ударом оказались энергетические объекты, школа и частные жилые дома.

В результате российского удара в Конотопе повреждены учебные заведения. Важные объекты инфраструктуры города вынуждены работать на резервных источниках питания.

Городская больница продолжает полноценно функционировать благодаря генераторам. Воду жителям подают по установленному графику.

Для поддержки местных жителей в городе открыли все Пункты несокрушимости.

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