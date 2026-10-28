Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса отказался от предложения занять должность посла Украины в США.

Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.

Должность посла в США

По словам президента, на должность посла в США также рассматривали кандидатуры бывшего премьера Юлии Свириденко, эксминистра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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Что касается Павла Палисы, то у него есть американское образование; он владеет английским языком.

— Там нужно много работать именно по военным вопросам, и его знает Трамп. Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не уеду. Будем продолжать консультации по этому поводу, — сказал Зеленский.

В ноябре 2024 года командир 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр Павел Палиса назначен заместителем руководителя Офиса президента.

В августе 2026 года Павел Палиса подчеркнул, что одновременно выполнять военную и дипломатическую службу не разрешает законодательство. Он также отметил, что освобождаться от военной службы противоречит его моральным и жизненным принципам.

3 августа Зеленский подписал указ об уходе Ольги Стефанишиной с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США. Сама Стефанишина в соцсетях сообщила, что приняла решение сложить полномочия посла Украины в Соединенных Штатах Америки по личным обстоятельствам.

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