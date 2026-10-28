РФ атаковала Украину баллистикой и 88 дронами: сколько целей обезвредила ПВО
В ночь на 28 октября Россия атаковала Украину баллистической ракетой и беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 28 октября: что известно
В ночь на 28 октября, начиная с 18:00 27 октября, российские войска атаковали Украину баллистической ракетой и ударными дронами.
Во время комбинированной ночной атаки на Украину противник применил:
- одну баллистическую ракету Искандер-М/С-400 из Таганрога в РФ;
- 88 ударных БпЛА типа Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия. Из них 38 были реактивными.
Беспилотники запускали из районов Орла и Курска в РФ, а также из временно оккупированного Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 28 октября противовоздушная оборона сбила или подавила 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.
Среди уничтоженных целей — 31 реактивный Shahed.
При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в восьми местах. Еще в двух местах упали обломки сбитых целей.
Атака на Украину продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько ударных беспилотников. Силы обороны продолжают боевую работу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 708-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.