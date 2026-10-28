В ночь на 28 октября Россия атаковала Украину баллистической ракетой и беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 28 октября: что известно

В ночь на 28 октября, начиная с 18:00 27 октября, российские войска атаковали Украину баллистической ракетой и ударными дронами.

Сейчас смотрят

Во время комбинированной ночной атаки на Украину противник применил:

одну баллистическую ракету Искандер-М/С-400 из Таганрога в РФ;

88 ударных БпЛА типа Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия. Из них 38 были реактивными.

Беспилотники запускали из районов Орла и Курска в РФ, а также из временно оккупированного Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 28 октября противовоздушная оборона сбила или подавила 71 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.

Среди уничтоженных целей — 31 реактивный Shahed.

При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в восьми местах. Еще в двух местах упали обломки сбитых целей.

Атака на Украину продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько ударных беспилотников. Силы обороны продолжают боевую работу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 708-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.