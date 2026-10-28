Партнерам Украины могут поступать фальшивые сообщения от имени Умерова: что известно
- Рустем Умеров сообщил о новой волне подозрительной активности, связанной с использованием его имени во время международных дипломатических контактов.
- Неизвестные лица пытаются установить связь с представителями иностранных государств, используя поддельные сообщения.
- Умеров обратился к международным партнерам с важным предупреждением и объяснил, как действовать при получении подозрительных обращений.
На фоне активизации дипломатических усилий неизвестные вновь рассылают сообщения от имени Рустема Умерова представителям дипломатического корпуса и международным партнерам Украины.
Об этом сообщил сам Рустем Умеров.
Умеров предупредил партнеров о фальшивых сообщениях от его имени
По словам Умерова, злоумышленники посылают сообщения от его имени представителям разных стран, пытаясь установить контакт и получить информацию о сотрудничестве Украины с партнерами и ходе международных переговоров.
Он призвал дипломатов и международных партнеров не отвечать на подозрительные сообщения и не передавать никаких данных, если возникают сомнения в личности отправителя.
Умеров отметил, что номера телефонов, аккаунты и электронные адреса необходимо дополнительно проверять через официальные дипломатические каналы, соответствующие государственные ведомства или украинских дипломатов.
— Если получили подозрительное сообщение от моего имени – не вступайте в переписку и сообщите об этом украинской стороне, – призвал он.
Умеров также отметил необходимость сохранять бдительность на фоне активизации международных дипломатических контактов.
Пока неизвестно, кто именно стоит за рассылкой таких сообщений и удалось ли злоумышленникам получить какую-либо информацию.
Напомним, что 3 августа 2026 года Рустем Умеров стал новым руководителем Службы внешней разведки Украины.