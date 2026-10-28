На фоне активизации дипломатических усилий неизвестные вновь рассылают сообщения от имени Рустема Умерова представителям дипломатического корпуса и международным партнерам Украины.

Об этом сообщил сам Рустем Умеров.

Умеров предупредил партнеров о фальшивых сообщениях от его имени

По словам Умерова, злоумышленники посылают сообщения от его имени представителям разных стран, пытаясь установить контакт и получить информацию о сотрудничестве Украины с партнерами и ходе международных переговоров.

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Он призвал дипломатов и международных партнеров не отвечать на подозрительные сообщения и не передавать никаких данных, если возникают сомнения в личности отправителя.

Умеров отметил, что номера телефонов, аккаунты и электронные адреса необходимо дополнительно проверять через официальные дипломатические каналы, соответствующие государственные ведомства или украинских дипломатов.

— Если получили подозрительное сообщение от моего имени – не вступайте в переписку и сообщите об этом украинской стороне, – призвал он.

Умеров также отметил необходимость сохранять бдительность на фоне активизации международных дипломатических контактов.

Пока неизвестно, кто именно стоит за рассылкой таких сообщений и удалось ли злоумышленникам получить какую-либо информацию.

Напомним, что 3 августа 2026 года Рустем Умеров стал новым руководителем Службы внешней разведки Украины.

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