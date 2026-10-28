Президент Владимир Зеленский ожидает, что трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России по прекращению войны состоится в период с 6 по 10 ноября 2026 года.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Гааге с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Зеленский назвал дату трехсторонних переговоров

— Мы ждем американскую сторону. Мы надеемся, что они будут готовы со всеми ответами после их выборов. И это понятно, что после четвертого ноября у нас будет дата. Повестка дня понятна. Они должны подготовить трехстороннюю встречу на уровне лидеров, — заявил Зеленский.

По словам президента, во время переговоров планируют рассмотреть прекращение огня в энергетической сфере и на море, обмен пленными и военнопленными, освобождение заключенных в России гражданских украинцев и возвращение детей.

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— Много гуманитарных вопросов. Не только территории, которые являются важнейшим вопросом для российской и американской стороны. Это правда. Мы готовы также обсуждать территории, но на уровне лидеров, — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что Украина работает над привлечением к переговорному процессу с США и Россией представителей Европейского Союза и других европейских стран. По его словам, американская сторона “поддерживает это”, однако РФ “всегда не очень поддерживала присутствие Европы”.

— Они не хотят, они хотят только Соединенные Штаты, и даже чтобы они были не посередине между нами. Но мы надеемся, что так или иначе мы найдем, как привлечь Европу. В конце концов, мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, для меня я не вижу этого без Европы, — рассказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что Украина хотела провести трехстороннюю встречу переговорных команд Украины, США и России в Абу-Даби до возможных переговоров между Соединенными Штатами, Китаем и РФ.

По словам президента, Киев заинтересован в том, чтобы представители Украины, США и России встретились в ОАЭ раньше возможной встречи с участием Соединенных Штатов, Китая и РФ.

Зеленский отметил, что Украина и Россия уже подтвердили готовность к переговорам. Теперь проведение встречи зависит от решения Вашингтона.

Президент добавил, что основной целью будущей встречи переговорных команд должна стать подготовка переговоров на уровне лидеров Украины, США и РФ.

Украинская сторона планирует поднять вопрос о частичном прекращении огня. Речь идет о возможных договоренностях о прекращении атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины и установлении перемирия в Черном море.

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