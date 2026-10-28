Президентом Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) впервые стал представитель Украины.

Должность занял народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

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Никита Потураев стал президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

28 октября 2026 года Никита Потураев возглавил Парламентскую ассамблею ОБСЕ. До этого украинский парламентарий занимал пост вице-президента организации.

Смена руководства произошла после того, как предыдущий президент ПА ОБСЕ, испанский политик Пере Жоан Понс Сампьетро, покинул пост в связи с переходом на работу в правительство Испании.

Согласно регламенту ассамблеи, в случае досрочного прекращения полномочий президента его место может занять один из вице-президентов. При этом учитываются стаж работы и результаты предыдущих выборов.

По этой процедуре руководство ПА ОБСЕ перешло к Никите Потураеву.

Он стал первым украинцем, возглавившим Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

Во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины Никита Потураев подчеркнул, что его назначение стало результатом совместной работы украинских парламентариев на международном уровне.

— Это стало результатом длительной и слаженной работы всей украинской делегации на международной арене, — заявил он.

По словам Потураева, этот международный успех был бы невозможен без ежедневного подвига и мужества Сил обороны Украины, которые продолжают защищать государство от российской агрессии.

Народный депутат подчеркнул, что воспринимает новый международный мандат прежде всего как поручение от украинских защитников.

Он также пообещал не подвести военных, отметив всю ответственность, которую на него возлагает новая должность.

Никита Потураев будет исполнять обязанности президента ПА ОБСЕ до июля 2027 года.

Тогда, во время ежегодной сессии Парламентской ассамблеи в Белграде, должны состояться выборы нового президента на период 2027–2029 годов.

Среди основных приоритетов своей работы Потураев назвал достижение справедливого мира в Украине с соблюдением ее суверенитета и территориальной целостности.

Также он планирует сосредоточиться на укреплении роли ОБСЕ и соблюдении принципов международной безопасности, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте.

Что известно о Парламентской ассамблее ОБСЕ

Парламентская ассамблея ОБСЕ — это международный парламентский орган, который объединяет представителей парламентов государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ассамблея занимается вопросами международной безопасности, демократии, прав человека и межпарламентского сотрудничества.

Ее представители участвуют в международных дискуссиях, разрабатывают рекомендации и осуществляют парламентский контроль за выполнением обязательств государств в рамках ОБСЕ.

Президент ПА ОБСЕ представляет ассамблею на международном уровне, координирует ее деятельность и участвует в политическом диалоге с государствами-участниками.