Украина получила еще $404,5 млн от Японии и Всемирного банка в рамках международного проекта THRIVE, направленного на развитие системы здравоохранения. Средства уже поступили в государственный бюджет.

Об этом 28 октября сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в своём Telegram-канале.

Украина получила $404,5 млн от Японии и Всемирного банка

По словам главы правительства, новое финансирование состоит из двух частей.

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В частности, $304,5 млн Украина привлекла благодаря финансовой поддержке правительства Японии.

Еще $100 млн поступили в виде кредита от Международной ассоциации развития, которая входит в Группу Всемирного банка.

Все $404,5 млн уже зачислены в государственный бюджет Украины.

Полученное финансирование предназначено для реализации проекта THRIVE, который направлен на повышение эффективности украинской системы здравоохранения.

Одним из главных направлений программы является совершенствование Программы медицинских гарантий, благодаря которой украинцы могут получать определенные медицинские услуги за счет государства.

Также проект должен способствовать повышению качества медицинской помощи и ее доступности для населения.

По словам Сергея Корецкого, с учетом нового транша Украина уже получила $701,7 млн в рамках проекта THRIVE.

Ранее сообщалось, что Украине необходимо привлечь дополнительные €70 млрд финансирования на 2027 год.

По данным Financial Times, международные партнеры за пределами Европейского Союза пока пообещали Украине всего €4 млрд на следующий год. Для сравнения: в 2026 году эта сумма составляла €19 млрд.

Согласно прогнозу Европейской комиссии, на ЕС и его страны-члены приходится около 80% всей помощи, которую сейчас пообещали Украине на 2027 год.

Фото: Кабмин