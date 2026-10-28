Жители населенных пунктов Херсонской области будут получать гуманитарную помощь, по меньшей мере, раз в месяц.

Об этом пишет Fox News.

Гуманитарная помощь для жителей Херсонщины: что известно

По информации издания, договоренности, подписанные между Украиной и Россией, предусматривают организацию регулярных поставок гуманитарной помощи, а также проведение репатриационных мероприятий в населенных пунктах Херсонщины.

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Реализация договоренностей должна начаться после завершения гуманитарной миссии в Олешках. Мероприятия будут проходить при содействии и координации президента США Дональда Трампа.

Согласно условиям соглашения, гуманитарные операции и мероприятия по репатриации будут проводить при необходимости, но не менее одного раза в месяц.

Напомним, 27 октября вблизи временно оккупированных Олешек в Херсонской области вступил в силу режим прекращения огня, призванный обеспечить проведение гуманитарной миссии.

В рамках миссии запланирована доставка помощи гражданскому населению и подготовка к эвакуации местных жителей. Ожидается, что режим тишины будет действовать до 22.59 1 ноября.

Фото: Дмитрий Лубинец

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