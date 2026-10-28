Украина и РФ договорились о ежемесячных гуманитарных миссиях на Херсонщине — Fox News
- Украина и Россия, по сообщению американских СМИ, достигли новых гуманитарных договоренностей о помощи гражданскому населению Херсонской области.
- Соглашение предусматривает дальнейшую поддержку жителей региона после завершения запланированной гуманитарной операции.
- К координации гуманитарных мероприятий привлечена американская сторона, которая продолжает посреднические усилия.
Жители населенных пунктов Херсонской области будут получать гуманитарную помощь, по меньшей мере, раз в месяц.
Об этом пишет Fox News.
Гуманитарная помощь для жителей Херсонщины: что известно
По информации издания, договоренности, подписанные между Украиной и Россией, предусматривают организацию регулярных поставок гуманитарной помощи, а также проведение репатриационных мероприятий в населенных пунктах Херсонщины.
Реализация договоренностей должна начаться после завершения гуманитарной миссии в Олешках. Мероприятия будут проходить при содействии и координации президента США Дональда Трампа.
Согласно условиям соглашения, гуманитарные операции и мероприятия по репатриации будут проводить при необходимости, но не менее одного раза в месяц.
Напомним, 27 октября вблизи временно оккупированных Олешек в Херсонской области вступил в силу режим прекращения огня, призванный обеспечить проведение гуманитарной миссии.
В рамках миссии запланирована доставка помощи гражданскому населению и подготовка к эвакуации местных жителей. Ожидается, что режим тишины будет действовать до 22.59 1 ноября.
Фото: Дмитрий Лубинец