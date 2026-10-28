Пенсии с 1 ноября: как изменятся выплаты для пенсионеров

Когда переводят часы на зимнее время в 2026 году: куда поворачивать стрелки

Учусь жить дальше: Ирина Федишин опубликовала фото из больницы после потери ребенка

Доплата за выслугу лет: кто имеет право на надбавку и как ее рассчитать

До какого числа мобилизация в Украине и будет ли ее продление