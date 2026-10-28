Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 28 октября: ВСУ уничтожили 1510 оккупантов и 21 артсистему
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте не менее 1 510 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 28 октября 2026
- личного состава — около 1 583 350 (+1 510) человек,
- танков — 12 448,
- боевых бронированных машин — 25 609,
- артиллерийских систем — 51 674 (+21),
- РСЗО — 2 241,
- средств ПВО — 1 727,
- самолетов — 449,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 032 (+7),
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 585 795 (+1 543),
- крылатых ракет — 5 140 (+2),
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 167 738 (+266),
- специальной техники — 4 859.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 708-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ЗСУ
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