За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте не менее 1 510 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 28 октября 2026

  • личного состава — около 1 583 350 (+1 510) человек,
  • танков — 12 448,
  • боевых бронированных машин — 25 609,
  • артиллерийских систем — 51 674 (+21),
  • РСЗО — 2 241,
  • средств ПВО — 1 727,
  • самолетов — 449,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 032 (+7),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 585 795 (+1 543),
  • крылатых ракет — 5 140 (+2),
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 167 738 (+266),
  • специальной техники — 4 859.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 708-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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