Ситуация, когда во время ежегодного отпуска возникает неожиданная болезнь, может показаться неприятной. Однако не стоит волноваться, ведь законодательство Украины предусматривает четкий порядок действий в таких случаях. Факты ICTV узнавали, как начисляется больничный во время отпуска и можно ли перенести отдых.

Больничный во время отпуска: оплачивается или нет

В Гоструда рассказали, что в соответствии со статьей 78 Кодекса законов о труде Украины дни временной нетрудоспособности, подтвержденной в установленном порядке, не засчитываются в ежегодный отпуск.

Если работник заболел во время ежегодного отпуска и имеет оформленный листок нетрудоспособности, неиспользованные дни отпуска ему должны предоставить позднее. Для этого отпуск можно продлить или перенести его оставшуюся часть на другой период. Использовать эти дни необходимо не позднее чем через 12 месяцев после окончания рабочего года, за который был предоставлен отпуск.

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Решение о продлении или переносе отпуска согласовывают работник и работодатель. Работник должен сообщить работодателю о выбранном варианте, желаемых датах и причине изменения периода отпуска.

После этого работодатель издает соответствующий приказ на основании заявления работника и листка нетрудоспособности. Отпуск продлевают или переносят на количество календарных дней болезни, которые пришлись на его период.

Согласно абзацу пятому части второй статьи 22 закона Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании, если работник заболел или получил травму, не связанную с несчастным случаем на производстве, во время ежегодного основного или дополнительного отпуска, пособие по временной нетрудоспособности выплачивают в порядке и размерах, предусмотренных этим законом.

Статья 16 Закона Украины предусматривает, что человек получит выплаты за тот период, когда он болел, даже если лицо находится в отпуске. Но есть некоторые тонкости.

Работнику могут отказать в оплате больничного в следующих случаях:

ясли отпуск без сохранения заработной платы;

ясли лицо находится в отпуске, связанном с обучением;

ясли это творческий отпуск;

ясли во время отдыха человек употреблял алкоголь или наркотики, что стало причиной нетрудоспособности.

Где и как получить больничный во время отпуска

Для оформления листка нетрудоспособности во время отпуска надо обратиться к врачу, который осмотрит вас, поставит диагноз и откроет больничный.

О факте открытия больничного листа необходимо сообщить работодателю.

Варианты продления отпуска:

По Закону неиспользованные дни отпуска, приходящиеся на период временной нетрудоспособности, могут быть перенесены на другое время в течение 12 месяцев после окончания рабочего года, за которым он предоставлен.

Вы можете перенести неиспользованные дни отпуска на другой период, который вам будет удобнее.

Вместо переноса отпуска можно получить компенсацию за неиспользованные дни, которые приходятся на период временной нетрудоспособности.

Согласно трудовому законодательству Украины, решение о продлении или переносе ежегодного отпуска принимается по общему согласию работника и работодателя.

Как продлить отпуск после больничного

Работник уведомляет работодателя о своем желании продлить или перенести отпуск и указывает желаемый срок продления или переноса. Нужно подать работодателю соответствующее заявление, в котором вы просите перенести или продлить свой отдых из-за больничного.

Работодатель рассматривает заявление работника и принимает решение.

В случае согласия издает приказ о продлении или переносе отпуска.

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