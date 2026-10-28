Президент Владимир Зеленский впервые предположил, что после завершения войны возможно обсуждение “гарантий безопасности для России”. Однако первоочередной задачей остается обеспечение безопасности Украины.

Об этом в среду, 28 октября, сообщает The Financial Times.

Зеленский о “гарантиях безопасности для России”

— Сначала нужно решить вопрос этой войны, а уже потом искать ответы на те вопросы, которые Россия ставит исходя из своих представлений и ожиданий относительно безопасности, — подчеркнул президент.

По мнению главы государства, Европа должна участвовать в обсуждении условий послевоенного урегулирования и гарантий безопасности.

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— То есть о концептуальных вещах мы можем говорить с россиянами при посредничестве Америки, но если мы переходим к формату гарантий безопасности и там будет утверждено, что гарантии безопасности такие, где нам нужна Европа, то она должна присутствовать при обсуждении гарантий, — добавил он.

Владимир Зеленский объяснил, что Россия вкладывает в понятие “гарантии безопасности для России”. По его словам, Москва стремится изменить систему безопасности в Европе и мире и перераспределить сферы влияния.

Президент отметил, что этот вопрос возник не сегодня. Россия поднимала его во время переговоров с США еще до начала полномасштабного вторжения, в частности во время встреч с бывшим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

— Когда сейчас они снова поднимают этот вопрос, то, безусловно, это и о роли НАТО. Странам, которые входят в НАТО, все понятно. Им не обязательно обсуждать это с Россией, которая не является членом НАТО. Но Россия может снова поднимать этот вопрос — возможен ли уход НАТО, какой-то инфраструктуры НАТО? Этот вопрос точно не к Украине, мы не являемся членом Альянса. Если 6 мы были членами, мы бы сказали: Нет, нельзя в этом уступать, — отметил украинский президент.

Заявления Зеленского прозвучали после телефонного разговора президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Владимиром Путиным.

Это была первая прямая беседа европейских лидеров с главой Кремля с июля прошлого года.

Зеленский общался со Стуббом и Стере до и после их разговора с Путиным. По словам европейских лидеров, у них сложилось впечатление, что Москва “серьезно” настроена на переговоры в Абу-Даби.

Комментируя телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии, Путин заявил, что справедливый и долгосрочный мир в Украине возможен “только при условии учета интересов РФ”.

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