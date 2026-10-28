Зеленский готов рассмотреть новых кандидатов в переговорную группу Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит альтернативы действующей переговорной группе, которая занимается дипломатическим процессом по прекращению войны.
Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами.
Зеленский объяснил, планирует ли он менять переговорную группу Украины
По словам президента, нынешний состав переговорной группы утвержден им лично. Ее участники ежедневно общаются с советниками по вопросам национальной безопасности других стран.
Во время этих консультаций обсуждаются дипломатические пути завершения войны, гарантии безопасности для Украины и экономические вопросы.
— Пока у меня нет альтернативной группы. Есть утвержденная мной группа, которая работает и знает всех советников по вопросам национальной безопасности других стран, с которыми они обсуждают вопросы дипломатического процесса, гарантий безопасности, экономики и так далее, — сказал Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что не исключает возможности привлечения других специалистов к переговорному процессу.
Он заявил, что открыт для предложений по альтернативным кандидатурам, в частности от опытных политиков и дипломатов.
Однако Зеленский также критически отозвался о тех, кто публично заявляет, что знает, как закончить войну, хотя раньше не смог реализовать такие подходы, занимая государственные должности.
— В СМИ очень часто слышишь политиков и дипломатов, которые вроде бы знают, как правильно закончить войну. Особенно тех, у кого большой опыт — 20–30 лет. Я очень открыт, честно. Без иронии. Но то, что они вроде бы знают, почему-то не очень им помогало, когда они занимали какие-то должности, — отметил президент.
Ранее в Кремле заявили о возможности возобновления трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией после 4 ноября.
Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков назвал эту дату ориентиром для возвращения Москвы к переговорному процессу.
По его словам, российская сторона якобы готова возобновить консультации после Дня народного единства, который в РФ отмечают 4 ноября.
Ушаков также утверждал, что раньше Москва планировала вернуться к переговорам после выборов в Госдуму в сентябре, но обвинил Украину в срыве договоренностей.