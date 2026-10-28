Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой прибыл в Нидерланды, где 28 октября проведет переговоры с премьер-министром Робом Эттеном и встретится с королем Виллемом-Александром.

Об этом сообщил глава государства. Детали визита также были обнародованы нидерландскими СМИ, в частности NOS и BNR News.

Зеленский прибыл в Нидерланды: что известно о визите

По словам президента, главными темами переговоров станут углубление оборонного и экономического сотрудничества, усиление украинской противовоздушной обороны и дальнейшая поддержка Украины.

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Как сообщает NOS, во второй половине дня премьер-министр Роб Эттен примет Зеленского в правительственной резиденции Катсхейс в Гааге.

К переговорам также присоединятся вице-премьер-министр и министер обороны Дилан Йешилгез и глава Министерства иностранных дел Том Берендсен.

После встречи с представителями нидерландского правительства, Зеленский проведет переговоры с украинскими и нидерландскими предпринимателями. В начале вечера запланирована аудиенция у короля Виллема-Александра во дворце Хейс-тен-Бос.

Как отмечает BNR News, это первый визит украинского президента в Катсхейс с начала премьерства Йеттена.

Последний раз Зеленский посещал Нидерланды в декабре 2025 года, когда правительство страны возглавляло Дик Схоф. В апреле 2026 года украинский лидер встречался с Эттеном в Мидделбурге, где получил премию Четыре свободы.

Напомним, что визит Зеленского проходит на фоне объявления нового пакета финансовой поддержки Украины.

По информации BNR News, правительство Нидерландов планирует направить €1,2 млрд невоенной помощи Украине в течение следующих трех лет.

Средства предусмотрены, в частности, для поддержки восстановления Украины.

Зеленский поблагодарил Нидерландов за поддержку и подчеркнул, что оба государства продолжают совместную работу по укреплению безопасности и защиты человеческих жизней.

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