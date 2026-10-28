Россия может попытаться углубить экономическое сотрудничество с США, используя свои энергетические ресурсы в качестве одного из основных аргументов.

Об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.

Какие соглашения Россия может предложить США

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что подобная стратегия может принести Москве новые договоренности с Вашингтоном, однако в долгосрочной перспективе они могут оказаться невыгодными для американской стороны.

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По словам президента, у России есть значительные запасы природных ресурсов и централизованная система управления ими, что дает Кремлю возможность использовать энергетику как инструмент для достижения политических и экономических целей.

Зеленский предположил, что Москва может предложить Вашингтону своеобразный “экономический брак”. В то же время глава государства предостерег, что за привлекательными предложениями России могут скрываться риски.

— Вряд ли такой “брак” может быть выгоден Америке в долгосрочной перспективе, потому что у России в каждом соглашении есть какая-то неприятная часть, которую сразу не видно, — отметил Зеленский.

По мнению главы государства, Москва может попытаться расширить переговоры и на другие сферы, в частности:

снабжение удобрений;

газовое сотрудничество;

вопросы замороженных российских активов;

снятие санкций с других русских лиц и организаций.

Зеленский подчеркнул, что определенные ослабления ограничений в отношении российских представителей, приближенных к руководству Кремля, уже происходили.

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