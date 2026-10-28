ЗРК Тор, РЛС и станция РЭБ: Силы обороны поразили военные объекты РФ
- Силы обороны Украины в течение 27–28 октября провели серию ударов по важным военным объектам российской армии.
- В Генеральном штабе ВСУ сообщили о результатах операций на территории России и временно оккупированных украинских землях.
- Украинские военные объяснили, как поражение этих целей может повлиять на оборонные возможности противника.
В течение 27 октября и в ночь на 28 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Какие военные объекты РФ поразили Силы обороны
По информации Генштаба ВСУ, украинские военные атаковали три объекта, связанных с системой противовоздушной обороны противника, на территории России.
В частности, под удары попали:
- зенитный ракетный комплекс Тор-2М – вблизи Ржавы в Курской области РФ;
- радиолокационная станция – в районе населенного пункта Малое Городьково Курской области;
- станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) – недалеко от Семячков в Брянской области РФ.
Кроме того, украинские защитники поразили склад материально-технического обеспечения российских оккупантов вблизи Валерьяновки на временно захваченной территории Донецкой области.
В Генштабе пояснили, что уничтожение или повреждение таких объектов ослабляет возможность российской армии контролировать воздушное пространство и противодействовать украинским беспилотникам.
Каждый выведенный из строя зенитный комплекс, радар или средство РЭБ создает временные пробелы в обороне противника. Это расширяет возможности Сил обороны для применения беспилотных систем.
В ВСУ отметили, что удары по важным военным объектам российских захватчиков будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.