В течение 27 октября и в ночь на 28 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Какие военные объекты РФ поразили Силы обороны

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные атаковали три объекта, связанных с системой противовоздушной обороны противника, на территории России.

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В частности, под удары попали:

зенитный ракетный комплекс Тор-2М – вблизи Ржавы в Курской области РФ;

радиолокационная станция – в районе населенного пункта Малое Городьково Курской области;

станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) – недалеко от Семячков в Брянской области РФ.

Кроме того, украинские защитники поразили склад материально-технического обеспечения российских оккупантов вблизи Валерьяновки на временно захваченной территории Донецкой области.

В Генштабе пояснили, что уничтожение или повреждение таких объектов ослабляет возможность российской армии контролировать воздушное пространство и противодействовать украинским беспилотникам.

Каждый выведенный из строя зенитный комплекс, радар или средство РЭБ создает временные пробелы в обороне противника. Это расширяет возможности Сил обороны для применения беспилотных систем.

В ВСУ отметили, что удары по важным военным объектам российских захватчиков будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

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