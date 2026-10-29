В ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину 112 беспилотниками типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия. Среди них было 40 реактивных БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака РФ на Украину 29 октября: сколько дронов сбила ПВО

Российские оккупанты начали атаку в 18:00 28 октября. Запуски беспилотников осуществляли с территории России, в том числе из районов Орла и Миллерова, а также из временно оккупированного Донецка.

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Для отражения воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 97 вражеских беспилотников, в том числе 30 реактивных.

В то же время, зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения на семи локациях. Еще в пяти местах обнаружено падение обломков сбитых беспилотников.

К моменту обнародования информации еще около семи ударных БпЛА находились в воздухе. Силы обороны продолжали боевую работу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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