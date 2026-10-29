Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 29 октября 2026 – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 181 боевое столкновение. Российский враг нанес 55 авиационных ударов, сбросил 188 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5249 дронов-камикадзе и произвел 1731 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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