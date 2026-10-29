По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 181 боевое столкновение. Российский враг нанес 55 авиационных ударов, сбросил 188 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5249 дронов-камикадзе и произвел 1731 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 29 октября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 709-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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