Анна Мельник, редакторка стрічки
4 года после освобождения Харьковщины: почему за пытки осудили только 6 оккупантов
В обустроенных оккупантами пыточных на Харьковщине находили веревки, оголенные провода, следы крови и выстрелов. Люди рассказывали, как им надевали мешки на головы, водили на допросы, избивали током и душили противогазами.
На стене одной из камер в Балаклее кто-то выцарапал молитву Отче наш и черточками отмечал дни неволи. В пыточные попадали учителя, спасатели, волонтеры, ветераны, предприниматели, фермеры. Судьба некоторых людей до сих пор неизвестна.
После большого контрнаступления осенью 2022 только на Харьковщине следователи и прокуроры установили 71 пыточную. Это как большие тюрьмы, где удерживали десятки и сотни людей, так и небольшие помещения, где издевались над двумя-тремя людьми. Следователи уже собрали доказательства незаконного удержания более 450 человек. Сколько пострадавших — на самом деле неизвестно.
Пытки часто обустраивали в отделениях полиции, а к их работе привлекали, в том числе, и бывших полицейских, предавших присягу и перешедших на сторону врага. В Купянске следователи установили целую иерархию — от исполнителей до руководства оккупационного так называемого управления внутренних дел.
Прокуратура видит признаки организованной системы пыток, но доказать причастность высшего российского командования к ее созданию пока не удалось. А за четыре года удалось осудить только шесть человек, которые, по данным следствия, причастны к пыткам.
87 потерпевших по делу Купянской пыточной дождались судебного процесса, в суде они говорили, что предпочли бы видеть своих обидчиков на скамье подсудимых, но из 18 обвиняемых 16 судят заочно. И когда объявят приговор, не берется прогнозировать даже обвинитель.
Были ли российские пытки частью спланированной системы, кто руководил ими и почему даже через четыре года наказания добиться так сложно, Татьяне Доцяк в интервью для Фактов ICTV рассказал начальник отдела процессуального руководства и поддержания публичного обвинения управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Никита Далека.
71 место незаконного удержания: сколько людей пострадали
— После освобождения Харьковщины осенью 2022 года на деоккупированных территориях мы увидели большое количество пыточных. Сколько таких мест установлено сейчас и сколько людей там удерживали?
— На сегодня в Харьковской области установлено 71 место незаконного удержания граждан. Задокументировано удержание более 450 человек. И мы понимаем, что даже эта цифра не является окончательной, потому что люди продолжают, даже спустя такое длительное время, обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении их уголовных правонарушений.
Наша задача — не только установить конкретные помещения, но и фигурантов: кто именно совершал эти пытки, проводил допросы, применял насилие, отдавал приказы на такие действия.
— Это 71 место — это не только крупные пыточные в отделениях полиции или на заводах? Вы учитываете и помещения, где удерживали небольшое количество людей?
— Да, даже места незаконного удержания, где удерживали по два-три человека, мы тоже считаем.
Есть более масштабные пыточные, которые обычно располагались в помещениях отделений полиции в разных населенных пунктах, таких как Балаклея, Купянск, Изюм, Великий Бурлук. Например, в Купянске за время существования этой пыточной там удерживали более сотни человек.
Но то, что в помещении удерживалось меньшее количество людей, не позволяет нам игнорировать эти случаи.
— Скольким оккупантам уже сообщили о подозрении за пытки и незаконное удержание гражданских? Сколько дел передали в суд и сколько приговоров?
— В настоящее время 47 человекам сообщено о подозрении, направлены в суд семь обвинительных актов. Осуждены в настоящее время только шесть человек, совершивших такие уголовные правонарушения.
Судебное разбирательство часто требует много времени, учитывая, что большинство этих дел рассматриваются без участия обвиняемых — in absentia. Поэтому есть определенные особенности рассмотрения таких дел, в частности, вызова обвиняемых в судебное заседание.
Купянская пыточная: 18 обвиняемых и дело, которое расследовали четыре года
— Какая из пыточных на Харьковщине была самой большой по количеству пострадавших?
— Наибольшей среди задокументированных на сегодня является пыточная, функционировавшая в городе Купянске, в помещении Купянского отдела полиции. По нашим данным, там удерживали более 100 человек. Мы направили в суд обвинения в отношении 18 человек. Из них двое непосредственно находятся на скамье подсудимых, а в отношении 16 дело рассматривают заочно.
Это самое большое дело по количеству потерпевших и обвиняемых по военным преступлениям в Харьковской области. И оно, пожалуй, одно из самых задокументированных.
Конкретно таковой размер следственных и процессуальных действий, которые нужно было провести, обусловил и срок досудебного расследования. Дело расследовалось фактически четыре года и сейчас находится на рассмотрении в суде.
— Вы поддерживаете обвинение по этому делу. Когда мы встречались в марте 2026 года, судебный процесс только начинался. И вы предполагали, что приговор придется ждать годами. Ведь по делу 87 потерпевших и 18 обвиняемых. На каком этапе суд сейчас?
— С момента нашей с вами прошлой встречи состоялось уже семь судебных заседаний.
Одним из главных вызовов в этом производстве является необходимость явки в судебное заседание потерпевших. Мы понимаем, что город Купянск находится в красной зоне. Фактически потерпевшие там не проживают. Большинство из них являются внутренне перемещенными лицами, часть уехала за границу. Как мы установили уже в дальнейшем, двое пострадавших, 1961 и 1966 годов рождения, скончались. То есть это произошло, пока продолжалось досудебное расследование и судебное разбирательство.
— То есть дело до сих пор не начали слушать по существу?
— Нет, сейчас мы все еще находимся в подготовительном судебном заседании. Осталось десять потерпевших, которые не предоставили свои заявления или не прибыли в судебное заседание. В соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины, судебное разбирательство проводится с обязательным участием потерпевшего или он может предоставить заявление о рассмотрении без его участия. Мы работаем над этим, каждый раз это количество уменьшается. И я надеюсь, что настанет тот момент, когда мы сможем начать слушать дело по существу и непосредственно изучить доказательства.
Назвать конкретный срок вынесения приговора просто невозможно. Он зависит от хода всего судебного разбирательства, процессуальных решений суда, участия сторон в производстве.
Установить всю иерархию: почему Купянское дело рассматривают одним производством
— В Купянске дела многих потерпевших объединили в одно большое производство. В частности, в Балаклее их рассматривают отдельно. Почему выбрали разные подходы? Не получается ли так, что стремление охватить все преступления одним процессом отдаляет момент вынесения приговора?
— Решение об объединении или выделении уголовных производств не может приниматься исключительно из соображений удобства или количества потерпевших. Оно зависит от обстоятельств, связи между эпизодами, общности улик и других критериев.
В Балаклее и Купянске ситуация отличается по обстоятельствам совершения преступлений и количеству собранных доказательств.
Мы знаем, что в Купянске люди фактически сами освободили себя. Оккупанты бежали из города и оставили после себя много доказательств.
И это даже несмотря на то, что, когда люди освободились от своих камер, они пытались уничтожить часть документов, которые касались их самих, поскольку боялись возможных повторных репрессий.
Для следствия это невероятная потеря, но мы понимаем почему так происходило. Люди просто боялись за свою жизнь и здоровье. И потому в первую очередь защищали себя.
Нам необходимо было в этом уголовном производстве доказать всю иерархию. У нас есть достаточное количество доказательств, которые позволяют показать системность, причастность большого количества людей к совершению преступлений именно на территории Купянска.
К тому же потерпевшие в одном эпизоде уголовного производства фактически свидетели в другом. Разделение дел могло привести к тому, что кого-то из потерпевших необходимо было бы допрашивать десятки раз в разных судебных заседаниях. Это также не способствовало бы судебному разбирательству, потому что люди устали.
Они уже получили травматический опыт во время допросов, которые проводили представители оккупационных войск. Для них допрос — это уже травмирующее событие, потому что они пережили допросы с применением пыток в бесчеловечных условиях. Именно для того, чтобы предотвратить повторную травматизацию людей, мы решили направить одно дело, чтобы лишний раз не беспокоить наших пострадавших.
Кто руководил Купянской пыточной
— Вы говорите, что следствию удалось установить иерархию Купянской пыточной. То есть, это была организованная структура, где были руководители и исполнители, а не хаотические действия отдельных оккупантов?
— Да, нами установлены личности, которые фактически руководили этим образованным так называемым органом полиции. И они также обвиняются в нашем деле. Установлены и рядовые исполнители. Поэтому структура установлена.
Мы понимаем, что руководство такого оккупационного подразделения могло и не совершать самостоятельно пыток или избиений людей. Но оно отдавало приказы, организовывало деятельность этого места незаконного удержания.
— Какой уровень руководителей удалось установить?
— Наивысшее звено, которое мы установили, — это, конечно, не могу называть это должностью, потому что это псевдодолжность в псевдообразованном органе, — но сам себя он называл, по-русски скажу, “начальником управления внутренних дел временной гражданской администрации в Харьковской области”. Это фактически самая высокая должность, которую мы установили по этому делу.
— Вы расследовали многие военные преступления. Что вас больше всего поразило именно в деле Купянской пыточной?
— Больше всего поразило то, что люди обычно оказывались за решеткой незаконно, просто живя своей обычной жизнью, не понимая, за что их задерживали. Их избивали, пытали электрическим током просто за то, что они жили на своей земле. Мне трудно было понять страдания, которые они пережили, и что испытывает человек, когда фактически лишен возможности как-либо защитить себя, подверженный таким бесчеловечным условиям, пыткам.
И, пожалуй, никто из нас не сможет понять, что чувствует такой человек в состоянии безнадежности, когда не знает, как выйти из этой ситуации, когда он просто беззащитен.
Балаклейские пыточные: кого уже осудили
— Удалось ли установить организованную структуру застенков в Балаклее, как это сделали в Купянске?
— Проблема в белых пятнах досудебного расследования, к сожалению, есть. Так как доступ к территории был затруднен, доступ к информации был затруднен. Иногда мы можем понимать, что определенная структура была, но нам нужно найти подтверждения этого. Мы можем понимать причастность определенного лица к совершению уголовных правонарушений, но доказательной базы может не быть.
— А сколько уже приговоров?
По Балаклее в настоящее время это больше приговоры в отношении исполнителей, определенных эпизодов.
На территории города Балаклея функционировали как минимум три пыточные. Самая большая из них – в помещении Балаклейского отделения полиции. Там удерживали более 60 человек.
По самой Балаклее есть два приговора.
У нас уже есть приговор военному коменданту Вооруженных сил Российской Федерации в городе Балаклея, причастному к незаконному задержанию и удержанию гражданских лиц.
Также приговор представителю ФСБ по фамилии Каширский, который отдавал приказы на пытки гражданских лиц. Этот приговор мы получили в прошлом году. Были задокументированы как минимум два случая, когда он отдавал приказы на пытки гражданских.
Пыточная на Волчанском агрегатном заводе: кого установило следствие
— Еще одна из самых известных пыточных действовала на Волчанском агрегатном заводе. Харьковская правозащитная группа сообщала о показаниях людей, утверждавших, что их пытали сотрудники ФСБ. Удалось ли установить организаторов и исполнителей этих преступлений?
— Некоторое время уголовным производством по функционированию пыточной на территории Волчанского агрегатного завода в 2022 году занимались наши коллеги из Офиса генерального прокурора. Они наработали определенную базу в этом уголовном производстве, сообщили о подозрении и направили в суд обвинения, если я не ошибаюсь, в отношении шести человек.
Именно Харьковская областная прокуратура еще не сообщала о подозрении в этом производстве ни одному лицу. Но мы на пути к этому.
К сожалению, повторное вторжение и фактическое уничтожение города очень сильно осложнили досудебное расследование.
Наше расследование направлено на установление всего круга причастных лиц – от непосредственных исполнителей до тех, кто мог организовывать или координировать соответствующие преступления.
Сколько человек пропали без вести после пребывания в пыточных
— Не все люди, попавшие в пыточные, вернулись домой. Известно ли, сколько людей пропали без вести после незаконного удержания?
— С этой цифрой нужно быть осторожными. Исчезновение без вести означает, что мы не знаем, где человек находится.
Иногда люди возвращаются из плена. Иногда до нас доходит информация, что люди выехали на территорию России и проживают там, хотя их родственники считают их пропавшими без вести.
Если говорить о людях, которые находились в местах незаконного удержания и в дальнейшем пропали без вести, — это десятки людей.
Но это не означает, что в настоящее время я могу утверждать, что исчезновение всех этих лиц связано именно с их незаконным удержанием. Хотя, безусловно, я думаю, и такие факты будут установлены нами.
— Как правоохранители устанавливают судьбу этих людей?
— Это показания свидетелей, показания возвращающихся людей. Все мы знаем об Изюмском захоронении, там были установлены такие случаи.
В каждом конкретном случае по факту пропажи без вести лица открывается отдельное уголовное производство и оперативно-розыскное дело. Устанавливается, с кем человек мог общаться, с кем может поддерживать связь в настоящее время. Отбираются образцы ДНК у родственников, чтобы в дальнейшем можно было установить личность, например, в случае обнаружения тела или при обмене телами, если будут соответствующие образцы ДНК для сравнения.
Была ли на Харьковщине организована система российских пыточных
— Если посмотреть на все установленные пыточные в Харьковской области, можно ли говорить, что это была организованная система? Удалось ли установить связь между ними и причастность высшего российского командования?
— Нами расследуются факты по так называемой командной ответственности, когда высшее руководство закрывало глаза на то, что происходило в пыточных. Мы понимаем, что письменных приказов о создании таких пыточных вряд ли было много, если они вообще были. И без доступа к руководителям этих пыточных, которые могли бы сообщить, что это были приказы высшего командования, получить такие доказательства сложно.
Но такие производства есть. В них мы накапливаем доказательства связанности этих мест незаконного удержания, пытаемся найти общие черты в пыточных, которые могут дать возможность доказывать это именно в юридическом поле.
Мы понимаем, вряд ли случайно могли возникнуть все эти пыточные. Мы понимаем, что определенная система была, однако доказать ее достаточно сложно.
— А какие признаки уже сейчас могут свидетельствовать, что это была именно система?
— Например, то, что ряд крупнейших пыточных создавался именно в помещениях районных отделений полиции.
Привлечение бывших сотрудников полиции, перешедших на сторону врага, к системе незаконного удержания под стражей.
Определенные признаки заметны даже невооруженным глазом. Но для доказательства причастности конкретного лица на данный момент этого недостаточно.
Почему расследования продолжаются годами
— Прошло уже более четырех лет после освобождения большей части Харьковщины. Что больше всего мешает быстрее расследовать преступления? И какие дела могут стать следующими?
— Мешает ограниченный ресурс правоохранительных органов. Мы понимаем, что каждый день совершаются новые преступления, каждый день Харьков и вся Харьковская область находятся под обстрелами. Все это также требует документирования, выезда следователей и прокуроров на места происшествия.
Фактически вся система правоохранительных органов, занимающаяся расследованием военных преступлений, работает на истощение.
Второе – военные действия продолжаются. Осложненный доступ к территориям, пострадавшим и свидетелям, которые постоянно перемещаются, к сожалению, также гибнут или из-за страха не хотят сотрудничать с правоохранительными органами.
И опять время. Чем больше времени проходит с момента совершения преступления, тем труднее его документировать.
У нас есть еще производство по Волчанскому агрегатному заводу, пыточных, которые были созданы в Казачьей Лопане и Липцах. Изюмская пыточная также достаточно велика и сейчас у нас в приоритете.
К сожалению, времени на все не хватает, но эти дела продолжают расследоваться. В них собран уже значительный объем доказательств. Их систематизация, обобщение, проверка другими подтверждениями занимают определенное время. Но ежедневно работа продолжается. И я думаю, что у нас еще будут дела, о которых мы сможем рассказать.
На начальных этапах, когда начиналось досудебное расследование многих уголовных производств, система уголовной юстиции ни разу не работала с военными преступлениями.
Мы фактически всей системой создавали практику, которую, я уверен, будет изучать весь мир: как документировать преступления, пока продолжается вооруженный конфликт. Тем более, в таких масштабах это не происходило ни в одной стране мира.
Фото: Никита Далека