4 года после освобождения Харьковщины: почему за пытки осудили только 6 оккупантов

— Вы расследовали многие военные преступления. Что вас больше всего поразило именно в деле Купянской пыточной?

— Больше всего поразило то, что люди обычно оказывались за решеткой незаконно, просто живя своей обычной жизнью, не понимая, за что их задерживали. Их избивали, пытали электрическим током просто за то, что они жили на своей земле. Мне трудно было понять страдания, которые они пережили, и что испытывает человек, когда фактически лишен возможности как-либо защитить себя, подверженный таким бесчеловечным условиям, пыткам.

И, пожалуй, никто из нас не сможет понять, что чувствует такой человек в состоянии безнадежности, когда не знает, как выйти из этой ситуации, когда он просто беззащитен.

Балаклейские пыточные: кого уже осудили

— Удалось ли установить организованную структуру застенков в Балаклее, как это сделали в Купянске?

— Проблема в белых пятнах досудебного расследования, к сожалению, есть. Так как доступ к территории был затруднен, доступ к информации был затруднен. Иногда мы можем понимать, что определенная структура была, но нам нужно найти подтверждения этого. Мы можем понимать причастность определенного лица к совершению уголовных правонарушений, но доказательной базы может не быть.

— А сколько уже приговоров?

По Балаклее в настоящее время это больше приговоры в отношении исполнителей, определенных эпизодов.

На территории города Балаклея функционировали как минимум три пыточные. Самая большая из них – в помещении Балаклейского отделения полиции. Там удерживали более 60 человек.

По самой Балаклее есть два приговора.

У нас уже есть приговор военному коменданту Вооруженных сил Российской Федерации в городе Балаклея, причастному к незаконному задержанию и удержанию гражданских лиц.

Также приговор представителю ФСБ по фамилии Каширский, который отдавал приказы на пытки гражданских лиц. Этот приговор мы получили в прошлом году. Были задокументированы как минимум два случая, когда он отдавал приказы на пытки гражданских.

Пыточная на Волчанском агрегатном заводе: кого установило следствие

— Еще одна из самых известных пыточных действовала на Волчанском агрегатном заводе. Харьковская правозащитная группа сообщала о показаниях людей, утверждавших, что их пытали сотрудники ФСБ. Удалось ли установить организаторов и исполнителей этих преступлений?

— Некоторое время уголовным производством по функционированию пыточной на территории Волчанского агрегатного завода в 2022 году занимались наши коллеги из Офиса генерального прокурора. Они наработали определенную базу в этом уголовном производстве, сообщили о подозрении и направили в суд обвинения, если я не ошибаюсь, в отношении шести человек.

Именно Харьковская областная прокуратура еще не сообщала о подозрении в этом производстве ни одному лицу. Но мы на пути к этому.

К сожалению, повторное вторжение и фактическое уничтожение города очень сильно осложнили досудебное расследование.

Наше расследование направлено на установление всего круга причастных лиц – от непосредственных исполнителей до тех, кто мог организовывать или координировать соответствующие преступления.

Сколько человек пропали без вести после пребывания в пыточных

— Не все люди, попавшие в пыточные, вернулись домой. Известно ли, сколько людей пропали без вести после незаконного удержания?

— С этой цифрой нужно быть осторожными. Исчезновение без вести означает, что мы не знаем, где человек находится.

Иногда люди возвращаются из плена. Иногда до нас доходит информация, что люди выехали на территорию России и проживают там, хотя их родственники считают их пропавшими без вести.

Если говорить о людях, которые находились в местах незаконного удержания и в дальнейшем пропали без вести, — это десятки людей.

Но это не означает, что в настоящее время я могу утверждать, что исчезновение всех этих лиц связано именно с их незаконным удержанием. Хотя, безусловно, я думаю, и такие факты будут установлены нами.

— Как правоохранители устанавливают судьбу этих людей?

— Это показания свидетелей, показания возвращающихся людей. Все мы знаем об Изюмском захоронении, там были установлены такие случаи.

В каждом конкретном случае по факту пропажи без вести лица открывается отдельное уголовное производство и оперативно-розыскное дело. Устанавливается, с кем человек мог общаться, с кем может поддерживать связь в настоящее время. Отбираются образцы ДНК у родственников, чтобы в дальнейшем можно было установить личность, например, в случае обнаружения тела или при обмене телами, если будут соответствующие образцы ДНК для сравнения.

Была ли на Харьковщине организована система российских пыточных

— Если посмотреть на все установленные пыточные в Харьковской области, можно ли говорить, что это была организованная система? Удалось ли установить связь между ними и причастность высшего российского командования?

— Нами расследуются факты по так называемой командной ответственности, когда высшее руководство закрывало глаза на то, что происходило в пыточных. Мы понимаем, что письменных приказов о создании таких пыточных вряд ли было много, если они вообще были. И без доступа к руководителям этих пыточных, которые могли бы сообщить, что это были приказы высшего командования, получить такие доказательства сложно.

Но такие производства есть. В них мы накапливаем доказательства связанности этих мест незаконного удержания, пытаемся найти общие черты в пыточных, которые могут дать возможность доказывать это именно в юридическом поле.

Мы понимаем, вряд ли случайно могли возникнуть все эти пыточные. Мы понимаем, что определенная система была, однако доказать ее достаточно сложно.

— А какие признаки уже сейчас могут свидетельствовать, что это была именно система?

— Например, то, что ряд крупнейших пыточных создавался именно в помещениях районных отделений полиции.

Привлечение бывших сотрудников полиции, перешедших на сторону врага, к системе незаконного удержания под стражей.

Определенные признаки заметны даже невооруженным глазом. Но для доказательства причастности конкретного лица на данный момент этого недостаточно.

Почему расследования продолжаются годами

— Прошло уже более четырех лет после освобождения большей части Харьковщины. Что больше всего мешает быстрее расследовать преступления? И какие дела могут стать следующими?

— Мешает ограниченный ресурс правоохранительных органов. Мы понимаем, что каждый день совершаются новые преступления, каждый день Харьков и вся Харьковская область находятся под обстрелами. Все это также требует документирования, выезда следователей и прокуроров на места происшествия.

Фактически вся система правоохранительных органов, занимающаяся расследованием военных преступлений, работает на истощение.

Второе – военные действия продолжаются. Осложненный доступ к территориям, пострадавшим и свидетелям, которые постоянно перемещаются, к сожалению, также гибнут или из-за страха не хотят сотрудничать с правоохранительными органами.

И опять время. Чем больше времени проходит с момента совершения преступления, тем труднее его документировать.

У нас есть еще производство по Волчанскому агрегатному заводу, пыточных, которые были созданы в Казачьей Лопане и Липцах. Изюмская пыточная также достаточно велика и сейчас у нас в приоритете.

К сожалению, времени на все не хватает, но эти дела продолжают расследоваться. В них собран уже значительный объем доказательств. Их систематизация, обобщение, проверка другими подтверждениями занимают определенное время. Но ежедневно работа продолжается. И я думаю, что у нас еще будут дела, о которых мы сможем рассказать.

На начальных этапах, когда начиналось досудебное расследование многих уголовных производств, система уголовной юстиции ни разу не работала с военными преступлениями.

Мы фактически всей системой создавали практику, которую, я уверен, будет изучать весь мир: как документировать преступления, пока продолжается вооруженный конфликт. Тем более, в таких масштабах это не происходило ни в одной стране мира.

Фото: Никита Далека

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