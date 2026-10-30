Письма от ДТЭК могут оказаться ловушкой: в Украине зафиксировали новую кибератаку
- 29 октября CERT-UA зафиксировала новую кибератаку на государственные учреждения Украины.
- Группировка UAC-0050 рассылает письма якобы от бухгалтера ДТЭК Энерго.
В Украине зафиксировали новую волну кибератак на государственные учреждения. Хакеры рассылают электронные письма якобы от имени компании ДТЭК с требованием погасить долг за электроэнергию.
Об этом 30 октября сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Хакеры рассылают поддельные письма от ДТЭК: что известно
Специалисты правительственной группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации CERT-UA обнаружили новую кибератаку группировки UAC-0050, направленную против украинских государственных учреждений.
Массовую рассылку вредоносных сообщений зафиксировали 29 октября 2026 года.
Злоумышленники выдавали себя за бухгалтера компании ДТЭК Энерго и отправляли письма с уведомлениями о якобы задолженности за электроэнергию.
В Госспецсвязи отметили, что такая схема особенно опасна на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины и регулярных аварийных и стабилизационных отключений света.
В таких условиях сообщения о проблемах с оплатой электроэнергии могут выглядеть более убедительно.
Кибератака устроена так, чтобы ты сам скачал и запустил программу, которая даст злоумышленникам доступ к твоему компьютеру.
Схема работает в несколько этапов:
- Поддельное письмо. На электронную почту приходит сообщение о задолженности за электроэнергию якобы от ДТЭК Энерго.
- PDF-файл. К письму прикреплен документ со ссылкой для якобы погашения задолженности.
- Загрузка архива. После перехода по ссылке пользователь скачивает RAR-архив из облачного хранилища DigitalOcean Spaces.
- Распаковка файлов. Внутри находится ещё один архив, защищенный паролем, а также текстовый файл с паролем для его открытия.
- Установка программы. После запуска исполняемого EXE-файла на компьютер устанавливается программа удаленного управления LiteManager.
LiteManager — это легальное программное обеспечение, но в данном случае хакеры используют его для получения несанкционированного доступа. После установки программа работает как системная служба и автоматически запускается вместе с операционной системой.
Это позволяет злоумышленникам сохранять доступ к зараженному компьютеру даже после его перезагрузки. По данным CERT-UA, группировка UAC-0050 использует дополнительные методы маскировки, чтобы затруднить обнаружение кибератаки.
В частности, в конфигурации установленной программы содержится большое количество IP-адресов и доменных имен. Большинство из них принадлежат обычным легальным ресурсам. На самом деле для связи со злоумышленниками используются лишь отдельные адреса.
Из-за этого системам киберзащиты сложнее определить, с какими именно серверами взаимодействует заражённый компьютер.
Как защититься от поддельных писем о долгах за свет
В Госспецсвязи призывают внимательно проверять электронные сообщения, особенно если в них требуют срочно погасить задолженность.
Чтобы не стать жертвой кибератаки, специалисты рекомендуют:
- Не переходить по подозрительным ссылкам в электронных письмах.
- Не скачивать неизвестные архивы и исполняемые файлы.
- Не вводить пароли для распаковки файлов из сомнительных источников.
- Проверять информацию о долгах только через официальные приложения или сайты поставщиков электроэнергии.
- Обращать внимание на адрес отправителя, даже если письмо оформлено от имени известной компании.
Если подозрительный файл уже открыли или запустили, нужно немедленно сообщить об этом специалистам учреждения, отвечающим за кибербезопасность.