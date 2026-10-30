В Украине зафиксировали новую волну кибератак на государственные учреждения. Хакеры рассылают электронные письма якобы от имени компании ДТЭК с требованием погасить долг за электроэнергию.

Об этом 30 октября сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Хакеры рассылают поддельные письма от ДТЭК: что известно

Специалисты правительственной группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации CERT-UA обнаружили новую кибератаку группировки UAC-0050, направленную против украинских государственных учреждений.

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Массовую рассылку вредоносных сообщений зафиксировали 29 октября 2026 года.

Злоумышленники выдавали себя за бухгалтера компании ДТЭК Энерго и отправляли письма с уведомлениями о якобы задолженности за электроэнергию.

В Госспецсвязи отметили, что такая схема особенно опасна на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины и регулярных аварийных и стабилизационных отключений света.

В таких условиях сообщения о проблемах с оплатой электроэнергии могут выглядеть более убедительно.

Кибератака устроена так, чтобы ты сам скачал и запустил программу, которая даст злоумышленникам доступ к твоему компьютеру.

Схема работает в несколько этапов:

Поддельное письмо. На электронную почту приходит сообщение о задолженности за электроэнергию якобы от ДТЭК Энерго. PDF-файл. К письму прикреплен документ со ссылкой для якобы погашения задолженности. Загрузка архива. После перехода по ссылке пользователь скачивает RAR-архив из облачного хранилища DigitalOcean Spaces. Распаковка файлов. Внутри находится ещё один архив, защищенный паролем, а также текстовый файл с паролем для его открытия. Установка программы. После запуска исполняемого EXE-файла на компьютер устанавливается программа удаленного управления LiteManager.

LiteManager — это легальное программное обеспечение, но в данном случае хакеры используют его для получения несанкционированного доступа. После установки программа работает как системная служба и автоматически запускается вместе с операционной системой.

Это позволяет злоумышленникам сохранять доступ к зараженному компьютеру даже после его перезагрузки. По данным CERT-UA, группировка UAC-0050 использует дополнительные методы маскировки, чтобы затруднить обнаружение кибератаки.

В частности, в конфигурации установленной программы содержится большое количество IP-адресов и доменных имен. Большинство из них принадлежат обычным легальным ресурсам. На самом деле для связи со злоумышленниками используются лишь отдельные адреса.

Из-за этого системам киберзащиты сложнее определить, с какими именно серверами взаимодействует заражённый компьютер.

Как защититься от поддельных писем о долгах за свет

В Госспецсвязи призывают внимательно проверять электронные сообщения, особенно если в них требуют срочно погасить задолженность.

Чтобы не стать жертвой кибератаки, специалисты рекомендуют:

Не переходить по подозрительным ссылкам в электронных письмах.

Не скачивать неизвестные архивы и исполняемые файлы.

Не вводить пароли для распаковки файлов из сомнительных источников.

Проверять информацию о долгах только через официальные приложения или сайты поставщиков электроэнергии.

Обращать внимание на адрес отправителя, даже если письмо оформлено от имени известной компании.

Если подозрительный файл уже открыли или запустили, нужно немедленно сообщить об этом специалистам учреждения, отвечающим за кибербезопасность.