На территории Беларуси продолжают периодически функционировать ретрансляторы, обеспечивающие связь для российских ударных и разведывательных беспилотников. Враг использует эти технические средства для того, чтобы корректировать маршруты дронов в направлении западных областей Украины.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Как работают ретрансляторы в Беларуси во время атак РФ

По словам спикера ГПСУ, составляющие Сил обороны Украины, обладающие соответствующими техническими возможностями, систематически фиксируют возобновление работы ретрансляторов на территории Беларуси.

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– К сожалению, они работают. Фактически периодически разоблачаются сигналы, идущие с территории Беларуси, позволяющие российским дронам спокойнее двигаться в сторону наших западных областей, — отметил Демченко.

Он отметил, что оборудование не работает круглосуточно, а включается локально и периодически.

По его словам, ретрансляторы возобновляют работу на время в разных точках вдоль пограничной полосы.

Как утверждает спикер Госпогранслужбы, активизация оборудования наблюдается во время масштабных запусков российских дронов по территории Украины.

По мнению Демченко, российская армия намеренно прокладывает траекторию полета беспилотников вдоль линии государственной границы с Беларусью.

Демченко подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают отслеживать ситуацию на северной границе и фиксировать все факты технического содействия российской агрессии со стороны Беларуси.

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