В быту уклонистами называют мужчин, которые не являются в территориальные центры комплектования по повесткам, не проходят военно-врачебную комиссию или уклоняются от мобилизации. Однако с точки зрения закона эти действия не всегда считаются уклонением от призыва.

Какие штрафы для уклонистов предусмотрены в 2026 году, при каких обстоятельствах нарушение воинского учета может привести к уголовному делу и что планируют изменить в законодательстве, разбирались Факты ICTV.

Кого называют уклонистами от мобилизации

Понятие “уклонист от мобилизации” не имеет исключительно юридического содержания. Как объяснила адвокат юридической консалтинговой компании Де-Юре Лариса Кись в комментарии для Фактов ICTV, в повседневном употреблении это слово прежде всего содержит моральную оценку поведения человека.

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Однако с точки зрения закона речь идет о лице, в отношении которого суд вынес обвинительный приговор за уклонение от призыва на военную службу, воинского учета или учебных (специальных) сборов. Такие правонарушения предусмотрены статьями 335-337 Уголовного кодекса Украины.

Другой вид нарушений, несоблюдение требований воинского учета и законодательства об обороне и мобилизации, влечет за собой административную ответственность. Ее определяют статьи 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время сами по себе попытки избегать контактов с территориальным центром комплектования не означают автоматического признания человека уклонистом в юридическом смысле.

Лариса Кись объясняет, что для наступления уголовной ответственности важно не просто получение повестки в ТЦК и СП. Речь идет о документе, которым военнообязанного вызывают непосредственно для призыва на военную службу во время мобилизации. По словам адвоката, он должен быть вручен лично под подпись и содержать определенные дату и время явки.

До этого человек может получить повестку для уточнения учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии. Невыполнение таких требований само по себе не является основанием для уголовного преследования за уклонение от мобилизации. За соответствующие нарушения предусмотрена административная ответственность, штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Штрафы уклонистам от мобилизации: когда накладывают

Большинство дел, связанных с невыполнением обязанностей воинского учета, рассматривают в рамках административного законодательства. Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Речь идет о несоблюдении правил воинского учета, в частности о таких случаях:

неявке в ТЦК и СП по повестке, если человек был обязан явиться;

несвоевременной постановке на воинский учет;

несообщении об изменении персональных данных, подлежащих учету;

несвоевременном уточнении информации о месте проживания, фамилии и других учетных сведениях;

невыполнении других требований законодательства относительно воинского учета.

Отдельно следует различать неявку по повестке для уточнения данных или прохождения ВВК и отказ выполнить мобилизационное распоряжение после прохождения предусмотренных процедур. Правовые последствия этих действий отличаются.

При наличии оснований ТЦК и СП могут вынести постановление об административном правонарушении. В 2026 году в особый период штраф за нарушение правил воинского учета составляет от 17 000 до 25 500 грн.

Именно такие штрафы уклонистам чаще всего имеют в виду, когда говорят о наказании за игнорирование требований воинского учета.

Штрафы для уклонистов 2026: могут ли наказать за одну неявку в ТЦК

Факт неявки в территориальный центр комплектования еще не означает, что человека привлекут к уголовной ответственности. Сначала необходимо установить, с какой целью его вызывали, была ли повестка вручена надлежащим образом и существовали ли уважительные причины для неявки.

Например, если военнообязанный не явился для уточнения учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии, это может стать основанием для административного производства. Однако такая ситуация не доказывает умышленного уклонения от мобилизации.

Административный штраф также не означает, что откроют уголовное дело. Для этого правоохранители должны установить обстоятельства, свидетельствующие о совершении именно уголовного правонарушения. В частности, необходимо доказать умысел человека и факт невыполнения им конкретной обязанности, предусмотренной законом.

Административное постановление за нарушение правил учета не является доказательством уклонения от призыва.

Когда уклонистам грозит уголовная ответственность

Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Соответствующая норма содержится в статье 336 УК Украины. Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Уголовная ответственность по этой статье, как правило, наступает после прохождения военнообязанным всех необходимых этапов мобилизационной процедуры.

Речь идет о ситуации, когда человек:

прибыл в ТЦК и СП;

прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе;

получил повестку на отправку, мобилизационное распоряжение;

без уважительных причин не прибыл в определенные место и время для прохождения военной службы.

Для уголовной ответственности недостаточно лишь нарушить правила воинского учета или не явиться по повестке для уточнения данных либо прохождения ВВК.

Правоохранителям необходимо доказать, что военнообязанный был надлежащим образом уведомлен о необходимости прибыть на отправку, не имел законных оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации и сознательно не выполнил мобилизационное распоряжение.

Административный штраф не превращается в уголовное производство. Каждое дело рассматривают отдельно, с учетом обстоятельств и доказательств. Окончательную правовую оценку действиям человека дают в рамках уголовного производства и судебного разбирательства.

Законопроект о штрафах для уклонистов: что известно

В Украине готовят изменения в законодательство, которые касаются ответственности за уклонение от мобилизации и самовольное оставление воинской части (СОЧ). Вопрос снова рассматривают на уровне правительства и парламента. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что законодательную инициативу, которая уже длительное время находится в Верховной Раде, пересмотрят с учетом актуальных потребностей армии.

По словам главы правительства, Вооруженным силам необходимо пополнение личного состава. На ситуацию влияют боевые потери, ранения военнослужащих, исчезновения без вести и случаи самовольного оставления службы. В этих условиях вопрос выполнения мобилизационной обязанности и распределения нагрузки между военнообязанными снова стал предметом обсуждения.

Корецкий также связал дискуссию об усилении ответственности с переговорами о бронировании работников. На этом фоне представители бизнеса поднимают вопрос о мерах против уклонения от мобилизации и СОЧ.

Среди вариантов, о которых сообщают отдельные народные депутаты, ограничение доступа к определенным государственным услугам и блокировка банковских счетов.

В интервью BBC Сергей Корецкий подтвердил, что законопроект актуализируют и планируют вернуть на рассмотрение Верховной Рады.

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