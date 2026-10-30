Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уменьшил размеры залогов для трех подозреваемых по делу Карфаген, среди которых – заместитель руководителя подразделения Офиса генерального прокурора Сергей Кропива, его сообщница Елизавета Ивахненко, известная под псевдонимом Муза, и их доверенное лицо.

Об этом 30 октября сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

ВАКС снизил размеры залогов

По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, суд продлил всем трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Сейчас смотрят

В то же время ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвокатов и пересмотрел суммы залогов:

Сергею Крапиве – со 120 млн грн до 93 млн грн;

Елизавете Ивахненко – с 20 млн грн до 15 млн грн;

доверенному лицу – с 15 млн грн до 11,6 млн грн.

В случае внесения залога подозреваемые будут иметь ряд процессуальных обязанностей, в частности: прибывать по вызову в детектив, прокурор и суд, сообщать об изменении места жительства или работы, не контактировать с определенным судом кругом лиц об обстоятельствах дела.

Они должны сдать документы для выезда за границу и носить электронные браслеты.

Что известно о деле Карфаген

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили пятерых участников преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял чиновник Офиса генерального прокурора.

Фигуранты систематически получали деньги за прикрытие сети мошеннических колл-центров. Также они легализовали более 42 млн грн. путем покупки недвижимости, драгоценностей и размещения денег на счетах родственников.

Среди подозреваемых – Сергей Крапива, которого следствие считает руководителем преступной организации, и его сожительница Елизавета Ивахненко. Еще одним участником организации был адвокат, которого называют доверенным лицом Крапивы.

На фоне скандала вокруг дела Карфаген генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об увольнении. 15 сентября Верховная Рада согласовала увольнение. В то же время, Кравченко пока не сообщали о подозрении.

14 сентября Кравченко подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу.

В ответ НАБУ и САП заявили, что считают этот шаг продолжением системного давления на независимые антикоррупционные органы. Вечером того же дня в Офисе генерального прокурора опровергли информацию о наличии такого подозрения.

Известно, что экс-генпрокурор уехал за границу якобы в командировку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.