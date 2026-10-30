Силы обороны Украины 29 октября и в ночь на 30 октября поразили пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М в Курской области России.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Поражение Искандера-М в Курской области: что известно

По информации Генштаба, украинские военные нанесли удар по пусковой установке оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М вблизи города Фатеж в Курской области РФ.

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На момент атаки установка находилась в районе перегрузки баллистических ракет.

Кроме пусковой установки Искандер-М, украинские военные атаковали ряд других военных объектов противника.

По данным Генштаба, под удары попали:

Донецкая область: склад боеприпасов российской армии возле населенного пункта Малоянисоль.

Харьковская область: склад боеприпасов в районе Новоегоровки.

Луганская область: склад боеприпасов возле Ганусовки.

Луганская область: склад материально-технических средств окупантов в районе Беловодска.

Луганская область: ремонтное подразделение русских войск в районе Рубежного.

Луганская область: ремонтно-восстановительная база противника в районе Писаревки.

Таким образом, 29–30 октября Силы обороны поразили пусковую установку Искандер-М и шесть других военных объектов российской армии.

В Генеральном штабе пояснили, что удары по пусковым установкам Искандер-М направлены на то, чтобы ограничить возможности России наносить баллистические удары по Украине.

В то же время поражение складов боеприпасов ограничивает снабжение российских войск средствами поражения, а удары по ремонтным подразделениям затрудняют восстановление поврежденной техники и ее возвращение на фронт.

В Генштабе отметили, что украинские военные будут продолжать атаковать ключевые военные объекты противника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 710-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.