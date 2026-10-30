Военнослужащие имеют право уволиться со службы по семейным обстоятельствам, если их близкий родственник погиб или пропал без вести во время защиты Украины от российской агрессии.

Как уволиться из ВСУ, если погиб родственник, кто именно имеет право на увольнение со службы после гибели родственника и как оформить рапорт, разбирались Факты ICTV.

Можно ли получить увольнение с военной службы, если погиб отец

Во время действия военного положения военнослужащий может уволиться по семейным обстоятельствам, если его близкий родственник, в том числе отец, погиб или пропал без вести при обстоятельствах, определенных законом Украины О воинской обязанности и военной службе.

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Речь идет о случаях, когда человек погиб или пропал без вести во время:

непосредственного участия в антитеррористической операции;

осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;

обеспечения национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Когда возможно увольнение с военной службы, если кто-то из родственников погиб

В разъяснении Министерство внутренних дел Украины уточнило, что право на увольнение распространяется на военнослужащих, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при обстоятельствах, указанных в законе.

В перечень родственников, указанных в действующей редакции части двенадцатой статьи 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, входят:

муж или жена;

сын или дочь;

отец или мать;

родной брат или сестра, в том числе полнородные и неполнородные.

Полнородными считаются брат и сестра, у которых общие отец и мать. Неполнородными — те, у кого общий только один из родителей.

Можно ли уволиться, если близкий родственник умер от болезни во время службы

Увольнение со службы в связи с гибелью близкого родственника возможно не только в том случае, если он погиб в результате прямого попадания или боевого ранения. Важно установить, связана ли смерть с исполнением воинского долга и защитой Украины.

Этот вопрос рассматривался в Житомирском окружном административном суде по делу № 240/9679/25. Военнослужащий подал рапорт об увольнении после смерти родного брата, который также проходил военную службу. Причиной смерти брата стало острое нарушение кровообращения в миокарде.

Воинская часть отказала в увольнении, поскольку смерть наступила вследствие заболевания, а не непосредственно во время боевых действий. Однако военно-врачебная комиссия установила, что заболевание, приведшее к смерти, связано с защитой Родины.

Суд не согласился с позицией воинской части. В решении от 3 июля 2025 года он указал, что закон не ограничивает право на увольнение только случаями смерти от боевых ранений. Суд также учел, что в документах, которые подаются для оформления увольнения, предусмотрено подтверждение факта гибели (смерти) близкого родственника.

В результате суд признал отказ воинской части неправомерным и обязал ее принять решение об увольнении военнослужащего.

Таким образом, можно получить увольнение с военной службы, если погиб отец, брат или другой близкий родственник не в результате непосредственного поражения противником, при условии документального подтверждения того, что заболевание, приведшее к смерти, было связано с защитой Родины.

В подобных ситуациях основное значение имеет заключение военно-врачебной комиссии. Именно оно подтверждает связь заболевания и смерти с исполнением воинского долга. Одного факта смерти во время прохождения службы для применения этого основания недостаточно.

Как уволиться из ВСУ, если погиб брат, отец или другой родственник

Чтобы оформить увольнение со службы после гибели родственника, военнослужащему необходимо подать рапорт и приложить документы, подтверждающие соответствующее основание.

В рапорте необходимо указать:

основание для увольнения — семейные обстоятельства в связи с гибелью или пропажей без вести близкого родственника;

обстоятельства, при которых родственник погиб или пропал без вести;

желание или нежелание проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;

районный или городской ТЦК и СП, в который необходимо направить личное дело после увольнения.

К рапорту нужно приложить документы, подтверждающие родственную связь с погибшим или пропавшим без вести, а также сам факт его гибели или исчезновения. В частности, это могут быть свидетельства о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о смерти и другие документы в зависимости от конкретных обстоятельств.

Если близкий родственник умер от заболевания, важно также предоставить медицинские документы и заключение ВВК, в котором указано, что заболевание связано с защитой Родины. Именно такое подтверждение сыграло важную роль в деле, рассмотренном Житомирским окружным административным судом.

Полный перечень документов для оформления увольнения определен Инструкцией по организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Министерства обороны Украины № 31.

После подачи рапорта командование должно рассмотреть документы и оформить решение об увольнении соответствующим приказом. Именно издание приказа является необходимым этапом процедуры, поскольку подача рапорта не означает, что военнослужащий уже уволен.

Можно ли подать рапорт на увольнение со службы после гибели родственника онлайн

Обращаться к командованию исключительно с бумажным рапортом необязательно. Военнослужащие могут воспользоваться электронным рапортом через приложение Армия+.

В приложении есть отдельный шаблон Гибель или пропажа без вести близкого родственника при защите Родины. В нем необходимо добавить фотографии документов, подтверждающих родственную связь с погибшим или пропавшим без вести, а также соответствующий факт. Полный перечень документов отображается при создании рапорта.

После подачи электронный рапорт проходит согласование командования. Воинская часть сообщает военнослужащему, когда решение об увольнении будет оформлено приказом.

Что делать, если воинская часть отказывает в увольнении

Если воинская часть отказывает в увольнении, хотя военнослужащий имеет предусмотренные законом основания и подтверждающие документы, такое решение можно обжаловать в суде. Подробнее читайте здесь.

Перед обращением в суд стоит подготовить копию поданного рапорта, ответ или отказ воинской части, документы о родственных связях, свидетельство о смерти и медицинские документы, подтверждающие обстоятельства смерти. Если спор касается связи заболевания с защитой Родины, необходимо заключение ВВК.

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