По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 168 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных и 48 авиационных ударов, сбросил 172 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 4506 дронов-камикадзе и произвел 1535 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2026

Потери врага на 31 октября 2026 года

около 1 588 170 (+1 670) человек,

танков — 12 450,

боевых бронированных машин — 25 620 (+3),

артиллерийских систем — 51 739 (+19),

реактивных систем залпового огня — 2 247 (+1),

средств противовоздушной обороны — 1 730 (+2),

самолетов — 452,

вертолетов — 356,

наземных робототехнических комплексов — 3 045 (+6),

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 590 661 (+1 663),

крылатых ракет — 5 140,

кораблей и катеров — 35,

подводных лодок — 2,

единиц автомобильной техники и автоцистерн — 168 480 (+206),

единиц специальной техники – 4 860.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 711-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Источник : ISW

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.