Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 31 октября 2026 – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 168 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных и 48 авиационных ударов, сбросил 172 управляемых авиабомба. Кроме того, привлек для поражения 4506 дронов-камикадзе и произвел 1535 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 31 октября 2026
Потери врага на 31 октября 2026 года
- около 1 588 170 (+1 670) человек,
- танков — 12 450,
- боевых бронированных машин — 25 620 (+3),
- артиллерийских систем — 51 739 (+19),
- реактивных систем залпового огня — 2 247 (+1),
- средств противовоздушной обороны — 1 730 (+2),
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 045 (+6),
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 590 661 (+1 663),
- крылатых ракет — 5 140,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- единиц автомобильной техники и автоцистерн — 168 480 (+206),
- единиц специальной техники – 4 860.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 711-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: ISW
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