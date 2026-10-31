РФ атаковала Украину 134 дронами: ПВО сбила более сотни, в том числе 49 реактивных
- Россия атаковала Украину 134 ударными БпЛА, среди которых 72 реактивных Shahed.
- Попадание зафиксировали на 20 локациях, падение обломков – на 10.
- В воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники.
В ночь на 31 октября (с 18:00 30 октября) россияне атаковали Украину 134 ударными БпЛА типа Shahed (72 из них реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака на Украину
Дроны россияне запускали по направлениям: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, а также временно оккупированных территорий Донецка и Гвардейского.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 105 вражеских БПЛА (49 из них реактивны).
Зафиксировано попадание вражеских целей на 20 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 10 локациях.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируют еще несколько беспилотников. Боевая работа продолжается.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 711-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Воздушные силы ВСУ