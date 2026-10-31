В ночь на 31 октября (с 18:00 30 октября) россияне атаковали Украину 134 ударными БпЛА типа Shahed (72 из них реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину

Дроны россияне запускали по направлениям: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, а также временно оккупированных территорий Донецка и Гвардейского.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 105 вражеских БПЛА (49 из них реактивны).

Зафиксировано попадание вражеских целей на 20 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 10 локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируют еще несколько беспилотников. Боевая работа продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 711-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Источник : Воздушные силы ВСУ

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