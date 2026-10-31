По состоянию на утро субботы, 31 октября, в Киеве возобновили водоснабжение после вечерней атаки РФ.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Восстановление водоснабжения в Киеве: что известно

— В настоящее время системы водоснабжения и водоотвода работают в штатном режиме, — подчеркнул мэр Киева.

По словам Кличко, энергетики и коммунальные службы работали всю ночь, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию, спровоцированную российским обстрелом.

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Вечером 30 октября после трех попаданий в один из объектов критической инфраструктуры Киева в столице начались перебои со светом и водоснабжением.

Около полуночи Левый берег, Печерский, Соломенский и Голосеевский районы Киева все еще оставались без воды. А в Святошинском, Подольском и Шевченковском районах наблюдалось пониженное давление подачи воды.

В компании ДТЭК сообщали, что враг атаковал объект энергетики, в результате чего часть Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов остались без света.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 711-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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