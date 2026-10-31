За прошедшие сутки на фронте ликвидировали не менее 1670 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 31 октября 2026 года

  • около 1 588 170 (+1 670) человек,
  • танков — 12 450,
  • боевых бронированных машин — 25 620 (+3),
  • артиллерийских систем — 51 739 (+19),
  • реактивных систем залпового огня — 2 247 (+1),
  • средств противовоздушной обороны — 1 730 (+2),
  • самолетов — 452,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 045 (+6),
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 590 661 (+1 663),
  • крылатых ракет — 5 140,
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • единиц автомобильной техники и автоцистерн — 168 480 (+206),
  • единиц специальной техники – 4 860.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 711-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ЗСУ

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