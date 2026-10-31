Сегодня, 31 октября, украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла в Турцию для проведения серии важных дипломатических переговоров.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский прибыл в Турцию: что известно

В рамках официального визита в Турцию запланирована встреча с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Ключевое внимание в ходе диалога уделят укреплению межгосударственного сотрудничества, практическим дипломатическим шагам и гарантиям безопасности в черноморском регионе.

— Прибыли с командой в Стамбул. Впереди важные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Работаем для укрепления защиты наших людей, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив. Есть важные вопросы судоходства в Черном море, — говорится в официальном заявлении Владимира Зеленского.

Кроме того, программа пребывания в Турции предусматривает встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

О встрече Зеленского и Эрдогана стало известно накануне.

Стороны намерены обсудить дальнейшее углубление украинско-турецких отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Напомним, что предыдущая встреча Зеленского и Эрдогана прошла в сентябре в Нью-Йорке. Тогда президенты обсудили безопасность в Черном море, возобновление продовольственного экспорта и перспективы заключения соглашения по беспилотникам (Drone Deal).

Нынешний визит украинского президента в Турцию готовился на фоне ожидаемого возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России, проведение которых запланировано на ноябрь.

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