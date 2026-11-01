В октябре 2026 года подразделения группировки Сил беспилотных систем ВСУ установили рекорд по количеству потерь, нанесенных личному составу российской армии.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр.

Рекорд Сил беспилотных систем в октябре 2026 года: что известно

По данным Роберта Бровди, в течение октября подразделения группировки СБС поразили 64 807 российских целей. Потери личного состава противника, по его информации, составили 16 796 военных.

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Это самый высокий месячный показатель потерь российских военных, нанесенных группировкой СБС за время полномасштабной войны. По сравнению с августом он вырос на 52,55%, а с сентябрем — на 24,71%.

В среднем за сутки подразделения СБС поражали 542 российских военных. Самый высокий показатель зафиксировали 24 октября — 701 человек.

Всего в октябре подразделения группировки Сил беспилотных систем выполнили 255 605 боевых миссий. Из них примерно 151,5 тыс. были ударными, еще 104 тыс. — разведывательными.

Почти 70% потерь российских военных, по данным командующего, пришлось на три направления фронта: Добропольско-Покровское, Александровское и Гуляйпольское.

Бровди подчеркнул, что обнародованная статистика касается только подразделений группировки СБС и не учитывает результаты других составляющих Сил обороны Украины.

По его словам, все приведенные результаты прошли проверку в системе ситуационной осведомленности Дельта.