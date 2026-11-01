Мелания Трамп о миссии в Олешках: Пусть станет отправной точкой к продолжительному миру
- Первая леди США Мелания Трамп прокомментировала результаты гуманитарного перемирия во временно оккупированных Олешках Херсонской области.
- Она рассказала о значении гуманитарной операции для местных жителей и выразила надежду на дальнейшее развитие мирного процесса.
- Результаты миссии также прокомментировал папа римский Лев XIV, призвавший стороны продолжать дипломатический диалог.
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что гуманитарное прекращение огня во временно оккупированных Олешках и близлежащих районах Херсонской области позволило местным жителям получить необходимую помощь.
Она выразила надежду, что эта инициатива станет первым шагом к установлению продолжительного мира.
Об этом Мелания Трамп написала в соцсети X в воскресенье, 1 ноября.
Мелания Трамп призвала к продолжительному миру после перемирия в Олешках
По словам первой леди США, благодаря временному прекращению боевых действий гражданские получили возможность свободно передвигаться, а также доступ к продуктам, питьевой воде и медикаментам.
Она подчеркнула, что гуманитарная пауза позволила жителям почувствовать себя в большей безопасности и вернуть человеческое достоинство без постоянного страха перед обстрелами.
— Пусть Олешки станут отправной точкой для продолжительного мира, — отметила Мелания Трамп.
Папа Лев XIV приветствовал результаты гуманитарной миссии в Олешках
Папа Римский Лев XIV поприветствовал успешное завершение гуманитарной миссии и выразил надежду, что сотрудничество сторон, которое сделало возможным ее проведение, будет способствовать дальнейшим мирным инициативам.
Об этом понтифик заявил в воскресенье, 1 ноября, после молитвы Ангел Господень, обращаясь к верующим собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
— Выражаю пожелание, чтобы сотрудничество между сторонами, которое разрешило осуществить этот необходимый жест гуманности, способствовало росту желания к диалогу и привело к новым конкретным инициативам в пользу мира, — сказал Лев XIV.
Он также призвал молиться за всех людей в разных уголках мира, которые страдают от войн, доверить их защиту Деве Марии, Царице мира и всем святым.
Напомним, что с 03:00 27 октября до 22:59 1 ноября в определенном районе временно оккупированных Олешков действовал режим прекращения огня, введенный при посредничестве Ватикана и первой леди США.
Главной целью договоренности было обеспечение доставки гуманитарных грузов местному населению и создание условий для эвакуации гражданских.