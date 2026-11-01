Сентябрь и первая половина октября 2026 года выдались переменчивыми. Теплые дни сменялись похолоданиями, а в некоторых областях сухие периоды чередовались с дождями.

Похоже, такая тенденция сохранится и в конце осени: в ноябре украинцам стоит готовиться к колебаниям температуры, прохладным ночам и периодическим осадкам.

Факты ICTV узнавали, какой будет погода в ноябре 2026 года в Украине, на какие температурные показатели ориентируются прогностические модели и когда возможны первые зимние осадки.

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Прогноз погоды на ноябрь 2026 года в Украине по данным ECMWF

В сентябре Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило об очень сильном развитии Эль-Ниньо.

Однако для прогноза погоды в Украине одного этого фактора недостаточно. Важно, как он будет влиять на атмосферные процессы над Атлантикой и Европой, куда будут двигаться циклоны и антициклоны и будет ли к нам поступать холодный воздух.

Поэтому даже мощный Эль-Ниньо не гарантирует теплой осени или отсутствия снега в ноябре. Погодные условия в конкретный период зависят прежде всего от атмосферных систем, которые определяют движение воздушных масс над Европой.

Поэтому при оценке погоды в Украине нужно учитывать не только глобальные климатические явления, но и актуальные расчеты метеорологических моделей.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) использует сезонную модель SEAS5 для оценки погодных условий на несколько месяцев вперед. Согласно ее расчетам, средняя температура в ноябре будет отличаться в зависимости от региона.

В частности, средние модельные показатели на последний месяц осени составляют:

Киев — около +2,8 °C;

Львов — около +3,9 °C;

Одесса — около +6,4 °C;

Харьков — около +1,9 °C.

Эти цифры отражают среднюю температуру за весь месяц, а не показатели для каждого дня. Поэтому в ноябре возможны как периоды относительно теплой погоды, так и ощутимые похолодания. Ночью температура местами будет опускаться ниже нуля.

Среди характерных для этого времени явлений — туманы, морось, холодные дожди и мокрый снег. Во время ночных заморозков на дорогах и тротуарах также может образовываться гололедица.

Стоит учитывать, что сезонная модель не позволяет точно определить, в какие дни выпадут осадки и сколько продлится похолодание. Такие детали синоптики уточняют в краткосрочных прогнозах.

Какой будет погода в ноябре: прогноз ученой

Своей оценкой погоды на последний месяц осени поделилась профессор, главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Файзуловна Мартазинова. Об этом она рассказала в интервью для Телеграфа.

По словам ученой, ноябрь будет похож на октябрь. Температура будет постепенно снижаться, но в целом останется в пределах средних многолетних значений. Поэтому холодного ноября Мартазинова не ожидает, хотя отдельные дни могут быть довольно прохладными.

Днем температура, согласно ее прогнозу, будет держаться около +10 °C. Ночью в отдельные дни возможны морозы до −5 °C.

Отвечая на вопрос о первом снеге, ученая отметила, что устойчивого снежного покрова не ожидает. В конце месяца может выпасть мокрый снег, но, скорее всего, он быстро растает.

По оценке Мартазиновой, осадки будут выпадать периодически. Дождливые дни станут чередоваться с сухими, а сильных осадков опасного уровня она не прогнозирует. В конце осени дождь местами может переходить в мокрый снег.

Таким образом, прогноз погоды на ноябрь 2026 года в Украине не указывает на продолжительное похолодание или раннее наступление полноценной зимы. В то же время ночные морозы и мокрый снег остаются возможными, поэтому ближе к концу месяца стоит следить за обновлениями синоптиков.

Важно помнить, что прогнозы на такой длительный период носят предварительный характер. Фактическая погода будет зависеть от перемещения атмосферных фронтов и поступления холодных или теплых воздушных масс.

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