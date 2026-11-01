Наступил последний месяц осени, поэтому украинцев интересует, что изменится с 1 ноября 2026 года и на что стоит обратить внимание заранее. Часть нововведений касается государственной помощи, другие — банковских услуг, международных отправлений и ограничений безопасности.

Факты ICTV подготовили перечень основных изменений, которых стоит ожидать с 1 ноября 2026 года.

Военное положение и мобилизация в ноябре 2026 года

26 октября 2026 года Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней, приняв соответствующие законы. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые законы.

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Напомним, что глава страны внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней (то есть до 29 января 2027 года) также 26 октября. Соответствующие документы зарегистрировали в Верховной Раде под № 16182 и № 16183.

Тариф на электроэнергию с 1 ноября 2026 года: сколько будут платить украинцы

С 1 ноября 2026 года тарифы на электроэнергию не изменятся. Украинцы продолжат платить 4,32 грн за 1 кВт·ч. Правительство продлило действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года, что позволяет сохранить действующую цену для населения.

Для домохозяйств, имеющих право на льготный тариф из-за использования электроотопления, также сохраняются специальные условия. При потреблении до 2 000 кВт·ч в месяц включительно электроэнергия будет стоить 2,64 грн за 1 кВт·ч. Объем сверх установленного лимита будет оплачиваться по стандартной цене — 4,32 грн за кВт·ч.

О продлении действия ПСО 8 октября сообщило Министерство энергетики Украины. Подробнее о стоимости электроэнергии и льготных условиях читайте в материале Фактов ICTV.

Пакунок школяра: завершается срок подачи заявлений на 5 000 грн

1 ноября завершается срок подачи заявлений на получение государственной помощи Пакунок школяра. Выплата составляет 5 000 грн и предназначена для родителей или законных представителей детей, которые пошли в первый класс в 2026 году.

Оформить помощь может один из родителей или законный представитель ребенка. Если в семье двое первоклассников, выплата предусмотрена на каждого ребенка отдельно.

Подать заявление можно онлайн через приложение Дія. Для этого нужно воспользоваться услугой Пакунок школяра, выбрать ребенка и оформить заявление. Средства зачисляют на специальный счет Дія.Картки Турбота для дитини.

Родителям, которые еще не воспользовались программой, стоит поторопиться. Подробнее об условиях выплаты читайте в нашем материале о помощи семьям с детьми в ноябре.

Что изменится для украинцев с 1 ноября: когда подавать заявления на субсидию

Украинцы, которые хотят получать жилищную субсидию с начала отопительного сезона, могут подать заявление до 30 ноября 2026 года. При соблюдении этого срока помощь назначают с начала отопительного сезона.

Субсидия помогает домохозяйствам оплачивать жилищно-коммунальные услуги с учетом доходов семьи и обязательного платежа за коммунальные услуги. Право на нее определяют индивидуально, поэтому сама подача заявления не означает автоматического назначения выплаты.

Некоторым домохозяйствам субсидию на отопительный сезон пересчитывают автоматически. Обратиться в Пенсионный фонд Украины нужно тем, у кого возникли обстоятельства, требующие подачи нового заявления и декларации, в частности если изменились данные о составе домохозяйства или имущественном положении.

Подать документы можно через сервисный центр Пенсионного фонда, по почте или онлайн с помощью доступных электронных сервисов. Подробнее об условиях назначения помощи читайте в материале Фактов ICTV о субсидиях с 1 ноября.

Посылки в ЕС: с 1 ноября вводят сбор €2 за товарную позицию

С 1 ноября 2026 года в Европейском Союзе планируют применять новый таможенный сбор Union Handling Fee. Его размер составит €2 за каждую товарную позицию в коммерческом отправлении, подпадающем под новые правила.

Сбор касается товаров, которые поступают в ЕС из-за его пределов в рамках электронной торговли. Это означает, что изменения могут повлиять на украинских продавцов, отправляющих заказы покупателям в странах Евросоюза, а также на стоимость товаров для конечных потребителей.

Сумма будет зависеть не только от количества посылок, но и от количества товарных позиций в таможенной декларации. Например, если в одном отправлении задекларировано несколько разных позиций, сбор могут начислить на каждую из них. Поэтому расходы на доставку товаров в ЕС могут вырасти.

Запрет на вылов ручьевой форели продлится до весны

Среди изменений в Украине с 1 ноября — продолжение действия сезонного запрета на вылов ручьевой форели, также известной как поструг. Он вступил в силу 10 октября 2026 года и продлится до 1 марта 2027 года.

Ограничение распространяется на водоемы Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей. Запрет связан с нерестом рыбы и необходимостью сохранить условия для естественного воспроизводства популяции.

За незаконный вылов в период действия ограничений предусмотрена административная или уголовная ответственность в зависимости от обстоятельств нарушения, а также возмещение ущерба, нанесенного рыбному хозяйству. За одну незаконно выловленную особь ручьевой форели размер компенсации составляет 7 225 грн.

О начале нерестового запрета сообщило Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Донецкая область: комендантский час будет действовать с 16:00 до 11:00

С 1 ноября на всей подконтрольной Украине территории Донецкой области, кроме Александровской и Черкасской общин, введут продленный комендантский час. Он будет действовать с 16:00 до 11:00. О новом графике сообщил в своем Telegram-канале начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Исключение касается Александровской и Черкасской общин, где комендантский час останется без изменений — с 21:00 до 05:00.

Решение объясняют ситуацией с безопасностью и усилением российских обстрелов населенных пунктов области. Жителям региона советуют заранее планировать передвижения и соблюдать установленные ограничения.

Ощадбанк: обслуживание неактивных счетов без карты будет стоить 150 грн

С 1 ноября 2026 года Ощадбанк повысит стоимость обслуживания неактивных текущих счетов без платежной карты до 150 грн.

Изменения касаются именно неиспользуемых текущих счетов без карты. Поэтому прежде всего клиентам стоит проверить, есть ли у них такие счета, открытые ранее, но больше не нужные.

Если счет не используется, целесообразно уточнить в банке его статус и действующие условия обслуживания. Условия тарифа и порядок его применения следует проверять непосредственно в Ощадбанке.

Изменения в бронировании с 1 ноября 2026 года

Отдельные изменения касаются бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. 23 октября 2026 года Кабинет министров сообщил об обновлении правил, которые должны изменить подходы к определению критичности предприятий и предельного количества работников, которых можно бронировать.

Одно из ключевых изменений — для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов предельный объем бронирования пересмотрели до 95% военнообязанных работников.

В правительстве подчеркнули, что это ограничение не должно лишить защиты персонал, непосредственно занятый в производстве, выполнении оборонных контрактов, а также оперативных, ремонтных и аварийно-восстановительных работах. Таких работников предусмотрено бронировать в полном объеме.

Кроме того, правительство уточнило определение критичности и инициировало пересмотр отраслевых и региональных критериев. Соответствующие органы власти должны обновить их с учетом новых требований. Для координации процесса Кабмин создал Координационный центр по организации бронирования, который будет согласовывать критерии и рассматривать обоснованные обращения предприятий об увеличении квоты.

По сообщению правительства, критичность предприятий не будут отменять только из-за начала пересмотра критериев. Предприятия, статус которых соответствует критериям, остающимся в силе, смогут его сохранить.

Также правительство готовит механизм, при котором предприятие сможет бронировать работников в полном объеме при условии выполнения мобилизационного обязательства — регулярного и добровольного направления части работников на военную службу. Детали должны быть определены соответствующими решениями до 1 декабря.

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