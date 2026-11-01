В понедельник, 2 ноября, в ряде областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключения электроэнергии 2 ноября: что известно

В частности, с 06:00 до 23:59 для бытовых и других категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения в объеме от 1,5 до 2,5 очереди.

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В этот же период для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

В Укрэнерго предупреждают, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Потому украинцам советуют проверять актуальные графики отключений на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.

Также потребителей призывают экономно использовать электроэнергию после возобновления ее поставок.

Напомним, что вчера Укрэнерго сообщало, что из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры ситуация остается сложной во многих регионах страны, в том числе и в Киеве.

Там отмечали, что последствия предварительных ударов еще не удалось полностью устранить, а энергосистема уже подвергается новым атакам.

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