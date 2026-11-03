До переговоров в Абу-Даби: Мелания Трамп встретится с представителями Украины и РФ
- Первая леди США Мелания Трамп готовится провести в Белом доме встречу представителей Украины и России.
- В американской администрации рассказали о ее роли в гуманитарных договоренностях и значении предстоящего события.
- Ожидается, что во время специального выступления Мелания Трамп затронет тему гуманитарного перемирия в Херсонской области и дальнейших дипломатических инициатив.
Первая леди США Мелания Трамп в четверг, 5 ноября, проведет в Белом доме встречу с представителями Украины и России. Также она выступит с речью, посвященной перемирию в Олешках Херсонской области.
Мелания Трамп встретится с представителями Украины и РФ
В Белом доме отметили, что первая леди США лично организует встречу представителей двух государств, между которыми идет война. Американская администрация назвала это событие исключительным в истории страны.
По информации Белого дома, именно Мелания Трамп инициировала контакты между украинской и российской сторонами, результатом которых стало достижение перемирия в Олешках и близлежащих районах Херсона.
В администрации США подчеркнули, что такая дипломатическая деятельность беспрецедентна для первой леди.
Ожидается, что Мелания Трамп выступит с заявлением относительно перемирия 5 ноября в 11:00 по восточному времени США. Речь прозвучит в Белом доме.
Напомним, что ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров между Украиной и Россией, который состоится 10-11 ноября в Абу-Даби.
Посредником в переговорах выступят Соединенные Штаты. Представители сторон на рабочем уровне намерены обсудить послевоенные гарантии безопасности, пути деэскалации и гуманитарные вопросы.