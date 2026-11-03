Первая леди США Мелания Трамп в четверг, 5 ноября, проведет в Белом доме встречу с представителями Украины и России. Также она выступит с речью, посвященной перемирию в Олешках Херсонской области.

Мелания Трамп встретится с представителями Украины и РФ

В Белом доме отметили, что первая леди США лично организует встречу представителей двух государств, между которыми идет война. Американская администрация назвала это событие исключительным в истории страны.

По информации Белого дома, именно Мелания Трамп инициировала контакты между украинской и российской сторонами, результатом которых стало достижение перемирия в Олешках и близлежащих районах Херсона.

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В администрации США подчеркнули, что такая дипломатическая деятельность беспрецедентна для первой леди.

Ожидается, что Мелания Трамп выступит с заявлением относительно перемирия 5 ноября в 11:00 по восточному времени США. Речь прозвучит в Белом доме.

Напомним, что ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров между Украиной и Россией, который состоится 10-11 ноября в Абу-Даби.

Посредником в переговорах выступят Соединенные Штаты. Представители сторон на рабочем уровне намерены обсудить послевоенные гарантии безопасности, пути деэскалации и гуманитарные вопросы.

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