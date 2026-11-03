После столкновений, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области с участием гражданских и военных, Генеральный штаб ВСУ выступил с официальным разъяснением и очертил принципиальные позиции по ситуации.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке

В Генштабе ВСУ отметили, что поддерживают исключительно объективное и беспристрастное расследование событий, а все выводы об ответственности конкретных лиц должны основываться на фактах, а не на публичном давлении или эмоциях.

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В настоящее время к выяснению всех обстоятельств привлечен ряд ведомств. В частности, Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство, а Национальная гвардия и Министерство внутренних дел Украины назначили служебные расследования.

Служба безопасности Украины и Офис военного омбудсмана приобщились к установлению обстоятельств.

В Генштабе отметили, что украинские защитники заслуживают уважения, защиты и достоинства, а военная форма не лишает человека права на безопасность и защиту от насилия, унижения или угроз.

— Уважение военнослужащего — не вознаграждение за безупречность. Это норма общества, ведущая войну за собственное существование. Право граждан требовать соблюдения закона безоговорочно. Но оно не дает никому права на самосуд, угрозы военнослужащим, препятствование их законной деятельности или создание угроз их безопасности, — утверждают в Генштабе.

Также там напомнили о процедурных нормах по мобилизации и возвращению бойцов после самовольного оставления части. Процесс присоединения к войску и возвращение после СОЧ должен происходить по закону и с уважением достоинства, однако само уклонение от долга и самовольное оставление части предполагают четкую юридическую ответственность.

Генеральный штаб ВСУ отдельно предостерег общество от публикации данных о местах дислокации бойцов и от подыгрыванию российской пропаганде.

По данным Генштаба, обнародование информации о местонахождении военных помогает врагу установить их расположение и создает угрозу жизни людей. За распространение таких сведений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, там добавили, что Россия пытается использовать внутренние конфликты для подрыва доверия к Силам обороны.

— Призываем воздерживаться от распространения непроверенных обвинений, не подменять работу правоохранительных органов публичными приговорами и не превращать отдельные события в повод для дискредитации военнослужащих. Украинское войско является частью украинского общества, а не его противоположностью, — говорится в заявлении.

В Генштабе ВСУ подытожили, что соблюдение закона обязательно для всех: государство должно принципиально реагировать как на возможные нарушения со стороны военных, так и защищать бойцов от противоправных действий и безосновательных обвинений.

Недавно уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова заявила, что в пункте дислокации подразделения Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке находились защитники, прошедшие бои за Мариуполь, Азовсталь и российский плен.

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