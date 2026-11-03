Президент Украины Владимир Зеленский считает деструктивным предложение пригласить российского диктатора Владимира Путина в Киев, поскольку Кремль не примет такого приглашения. Вместо этого телефонный разговор не поможет приблизиться к договоренностям о завершении войны, а лишь послужит для РФ поводом избегать личных переговоров.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

Зеленский назвал деструктивной идеи по приглашению Путина в Киев

Владимир Зеленский дал понять, что дипломатические жесты ради самой формальности не дадут никакого результата для достижения мира, а действия России лишь демонстрируют неуважение к международному сообществу.

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— Нет смысла приглашать Путина в Киев, потому что они не приедут. Приглашать для того чтобы они не приехали, это деструктивно. Так же, как меня приглашать в Москву, — подчеркнул президент Украины.

Зеленский утверждает, что нынешнее поведение российского руководства является демонстративным и разрушительным для любых мирных инициатив.

— Это просто плевок в лицо всему миру, который хочет, чтобы война кончилась. Поэтому никто не будет поддерживать поездки в Москву, – заявил Зеленский.

Комментируя возможный прямой телефонный контакт с главой Кремля, президент Украины отметил, что Россия использует это как очередную зацепку для саботажа полноценной личной встречи.

— Это будет очень официальный сухой разговор по телефону, где я буду в очередной раз слушать историческую лекцию от лидера Российской Федерации, а не реальные шаги, как действительно закончить войну, — заметил Зеленский.

По словам президента, для реального достижения договоренностей по завершению войны представители страны-агрессора и Украины должны встретиться лично, провести детальные переговоры и сделать первый практический шаг – прекратить огонь.

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