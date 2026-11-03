В пункте дислокации подразделения Национальной гвардии села Петропавловская Борщаговка в Киевской области находились украинские военные, прошедшие бои за Мариуполь, Азовсталь и российский плен.

Об этом заявила уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова.

Какие военные были в доме в Петропавловской Борщаговке

Военная омбудсменка Решетилова сообщила, что в доме в Петропавловской Борщаговке находились украинские защитники с опытом тяжелых боев и плена.

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— В пункте дислокации воинской части, на которую вчера нападала ошалевшая толпа, кроме мобилизованных, были военнослужащие, прошедшие бои за Мариуполь, Азовсталь, российский плен и вернувшиеся в строй. Защищать свое государство, гражданское население, украинские дети. Население отблагодарило им плевками, яйцами, выбитыми окнами и матерными подростками, — отметила Решетилова.

Она подчеркнула, что в рамках проверки установят, были ли нарушения процедур и этапов прохождения службы в отношении новобранцев и военнослужащих, вернувшихся из СОЧ.

— Сможем ли мы восстановить доверие между войском и обществом, которое в очередной раз подорвано вчерашними событиями, вопрос открыт. Очевидно, каждому нужно приложить к этому усилия. Не каждый хочет это делать, – утверждает она.

Запросы правоохранителям и юридическая оценка: реакция Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил недопустимость двойных стандартов и сообщил о направлении официальных запросов в правоохранительные органы.

Лубинец очертил два ключевых блока проверки:

проверка правовых оснований пребывания военных : направлены запросы всем правоохранительных органов с требованием установить, что это за дом, какие задачи там выполняли военнослужащие и представители Национальной гвардии Украины, а также были ли соблюдены требования законодательства;

: направлены запросы всем правоохранительных органов с требованием установить, что это за дом, какие задачи там выполняли военнослужащие и представители Национальной гвардии Украины, а также были ли соблюдены требования законодательства; правовая оценка действий гражданских: украинский омбудсмен осудил нападение на военнослужащих, представителей Нацгвардии и Национальной полиции.

— Когда видишь, как прошедшие фронт люди становятся объектом публичного пренебрежения, это вызывает возмущение. Мы не забываем, какой ценой дается возможность жить в относительной безопасности в тылу. Здесь тоже требую юридической оценки для действий гражданских лиц, — заявил омбудсмен.

В то же время Лубинец подчеркнул, что неоднократно предупреждал о риске возникновения подобных конфликтов. Он убежден: единственный путь остановить их — не оправдывать одну сторону и не осуждать другую вперед, а устанавливать факты и давать правовую оценку действиям каждого участника.

— Поэтому еще раз призываю всех остановиться. Не позволяем внутренним конфликтам перерастать в противостояние между теми, кто сегодня должен быть на одной стороне. У нас есть общий враг — Россия. И именно об этом мы должны помнить, прежде всего, — призвал он.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области произошли столкновения возле здания, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Конфликт возник после того, как работникам якобы частной скорой препятствовали попасть к гражданину. В дальнейшем возле здания собрались местные жители.

По данным командующего Нацгвардии Александра Пивненко, в здании находились военнослужащие НГУ, возвращенные в подразделения после самовольного оставления части (СОЧ). По его словам, госпитализировали четырех военнослужащих, находившихся в том доме.

Командующий группировкой войск Азов Денис Прокопенко (Рэдис) отметил, что распространение непроверенной информации и противостояние вокруг военного объекта способствуют попыткам России расколоть украинское общество.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что события в Петропавловской Борщаговке недопустимы и подрывают единство украинского общества в условиях российской угрозы.

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