Знеструмлено об’єкти Київводоканалу: у столиці можливі тимчасові перебої з водою
У Києві можуть виникати тимчасові проблеми з водопостачанням через знеструмлення основних об’єктів Київводоканалу.
Про це офіційно повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
У Києві можливі перебої з водопостачанням
Причиною збоїв з водопостачанням стали чергові російські атаки та пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.
У міській адміністрації зазначили, що фахівці Київводоканалу разом із профільними енергетиками вже працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити подачу води у домівки киян.
Водночас у КМДА наголосили, що навіть після подачі електроенергії систему не вдасться запустити миттєво.
— Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж та стабілізації тиску, — підкреслили в КМДА.
На період ліквідації аварійних ситуацій жителям столиці нагадують про можливість скористатися міською мережею бюветних комплексів, де можна безперешкодно набрати питну воду.